VIRALNI HIT

VIDEO Crnogorci u čudu, što je ovo na cesti? 'Kad kupiš auto s Temua...'

Podgorički vremeplov/Instagram
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.05.2026.
u 14:07

Neki su napisali da se cijena jednog takvog kreće od 7000 eura pa do 10.000 eura

Herceg Novom proteklih dana jedna neuobičajena scena na cesti privukla je pažnju vozača i prolaznika. Kako je objavio Podgorički vremeplov čitatelji su poslali video neobičnog vozila. "Riječ je o takozvanom velomobilu, aerodinamičnom vozilu na ljudski pogon, koje je zbog svog neobičnog izgleda privuklo pažnju vozača i prolaznika. Iako je ova vrsta prijevoza sve popularnija u nekim europskim zemljama, vrlo rijetko se viđa na našim cestama, pa mnogi vozači nisu navikli na takva vozila u prometu. Iz tog razloga apeliramo na dodatni oprez i pažnju svih sudionika u prometu, kako bi se izbjegle nepredviđene situacije i ugrožavanje sigurnosti na cestama", stoj u objavi.

Naravno da je to izazvalo reakcije i brojne komentare. "Kakav je ovo kaos na ulici? Možete li mi to objasniti? Vjerujte mi, da ga netko udari skuterom, srušio bi ga, čak ni auto da ga zakači. Gdje je policija da ovo sankcionira?", "Prvi put sam to vidio u Njemačkoj, ne znam prije koliko godina, možda čak i 10, ali jednostavno nisam shvatio kako se zove", napisali su neki komentatori.

Neki su napisali da se cijena jednog takvog kreće od 7000 eura pa do 10.000 eura. Naravno bilo je i vrlo šaljivih komentara poput: "Kad kupiš auto s TEMU-A", "Je li to pužomobil", "Je li ovo usisivač".

ŠL
Šleger
14:42 25.05.2026.

Da je to snimljeno u nekoj civiliziranoj zemlji sigurno ne bi bilo objavljeno

