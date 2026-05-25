JEDAN DETALJ SVE ZBUNIO

Oglas za stan u Splitu postao hit zbog nesvakidašnjeg prizora u dnevnoj sobi: 'Što je ovdje viška?'

Zagreb: Novogradnja s praznim stanovima u naselju Trnsko u večernje sate
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Večernji.hr
25.05.2026.
u 14:36

Neki su korisnici problematizirali i cijenu najma te stanje na tržištu nekretnina, “Ovakvi oglasi natjeraju druge vlasnike stanova da dignu cijene jer misle da ih nitko neće praviti ludima”

Fotografija stana u Splitu koji se ovih dana pojavio u oglasima za najam izazvala je lavinu reakcija na Redditu, nakon što je jedna Hrvatica podijelila nesvakidašnji prizor iz interijera koji je mnoge ostavio bez riječi.

“Frendica i ja gledamo stanove za najam na Njuškalu i izađe nam ovaj gem. Što je ovdje viška?”, napisala je uz fotografiju koja prikazuje prostor nalik dnevnom boravku, no odmah pokraj dvosjeda nalazi se - tuš kabina. Upravo je taj detalj postao glavna tema rasprave i pokrenuo stotine komentara korisnika koji nisu skrivali iznenađenje.

Pronađi uljeza
by u/kupusslavko in Split

Mnogi su se u komentarima našalili kako je riječ o “najmodernijem open space konceptu”, dok su drugi primijetili da “fali samo još kuhinja s druge strane kauča”. Nekima je, pak, posebno zapela za oko činjenica da je dio prozora zatvoren zbog postavljanja tuša, kao i veliki broj utičnica iznad kauča. “Privilegiju pranja nogu dok ležiš na kauču smatram velikom prednošću ovoga stana”, našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Pa skroz dobro, dođu ti gosti i odmah bace lagani tuš.”

Neki su korisnici problematizirali i cijenu najma te stanje na tržištu nekretnina. “Ovakvi oglasi natjeraju druge vlasnike stanova da dignu cijene jer misle da ih nitko neće praviti ludima”. Drugi su uspoređivali ponudu s drugim gradovima pa isticali kako se za sličan iznos u Zagrebu može pronaći novogradnja s parkirnim mjestom.

Pojedini korisnici nagađali su i da je prostor možda nekada bio poslovni objekt ili ambulanta prenamijenjena u stan, a bilo je i onih koji su kratko zaključili: “Ovo nema ni u Simsima.”

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

Važna obavijest
