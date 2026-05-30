TAJNA MISIJA POD MOREM

Aukus kreće u novu utrku naoružanja: Podvodni dronovi čuvat će kabele i loviti prijetnje ispod mora

Eva Berišić
30.05.2026.
u 17:02

Ministri obrane triju država nisu željeli izravno odgovoriti jesu li novi sustavi razvijeni kao odgovor na ruske i kineske aktivnosti pod morem, niti smatraju li da se projekti Aukusa razvijaju presporo.

Sjedinjene Američke Države, Ujedinjena Kraljevina i Australija najavile su razvoj nove generacije podvodnih besposadnih sustava u okviru obrambenog saveza Aukus. Tehnologija bi trebala biti operativna već iduće godine, a London će u projekt uložiti 150 milijuna funti.

Najava je predstavljena na sigurnosnom forumu u Singapuru, nakon kritika zbog sporog napretka pojedinih projekata unutar saveza. Britanski ministar obrane John Healey pritom je priznao da se „predugo u okviru Aukusa više govorilo nego što se isporučivalo”, dodajući kako se „to sada promijenilo zahvaljujući djelovanju naših triju vlada”.

Riječ je o prvom velikom projektu drugog stupa saveza Aukus, koji uključuje razvoj naprednih vojnih tehnologija poput umjetne inteligencije, hipersoničnog naoružanja i podvodne robotike. U zajedničkom priopćenju navodi se kako će projekt obuhvatiti razvoj „najsuvremenijih korisnih tereta i potpornih sustava” za podvodna besposadna vozila.

Nova plovila bit će namijenjena zaštiti podmorske infrastrukture, izviđanju, nadzoru, logističkoj potpori i vojnim operacijama. Healey je istaknuo da će novi senzori i sustavi naoružanja „u vrlo kratkom roku našim snagama osigurati napredne borbene tehnologije”.

Naglasio je i da će projekt pomoći u suočavanju s prijetnjama „našim podmorskim kabelima i cjevovodima, o kojima ovisi velik dio svakodnevnog života”, dok će nove sposobnosti dodatno ojačati odvraćanje protivnika u Atlantiku, Pacifiku i arktičkim vodama.

Objava dolazi nakon britanskih optužbi da Rusija provodi prikrivene aktivnosti usmjerene na podmorske kabele i cjevovode, što je Moskva odbacila. Istodobno, posljednjih godina zabilježeni su brojni incidenti oštećenja podmorske infrastrukture u Baltičkom moru, oko Tajvana i u sjevernom Atlantiku.

Prvi stup saveza i dalje ostaje program razvoja nuklearnih podmornica za Australiju i Ujedinjenu Kraljevinu. Australija bi tako postala tek druga država kojoj će SAD prenijeti tehnologiju nuklearnog pogona nakon Britanije, piše BBC.

Ipak, u Canberri raste zabrinutost zbog rokova najvećeg obrambenog projekta u povijesti zemlje. Podmornice razvijene u okviru Aukusa očekuju se tek tijekom 2040-ih, dok će do tada američke i britanske nuklearne podmornice biti rotacijski raspoređene u Australiji. Australski ministar obrane Richard Marles nedavno je odbacio kritike poručivši da Australija mora nastaviti s projektom jer „ne postoji plan B”.

Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da se raspoređivanje američkih i britanskih podmornica odvija prema planu te da bi prvi pripadnici američke mornarice u Australiju trebali stići već krajem godine. Marles je dodao da će baza HMAS Stirling do kraja 2027. biti spremna za prihvat podmorničkih snaga, dok se paralelno ubrzano razvija brodogradilište u Južnoj Australiji za gradnju budućih podmornica Aukusa.
