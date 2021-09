Otac Matije Posavca tvrdi da je predobar i pošten. Jutros mi je rekao: 'Ništa ne brini, tata'

Nakon što je jutros uhićen međimurski župan Matija Posavec jer je navodno primio 10.000 kuna mita za zapošljavanje, razgovarali smo s njegovim ocem Ivanom Posavcem kojeg je šokirala cijela situacija.

– Ni u snu ne bih mogao sanjati ovo. Cijeli život se pošteno borim, njega sam upozoravao, znao sam da je politika prljavi posao, rekao sam: "Kad ti god što treba, reci mi." Uvijek je bilo tako. Govorio je: "Sve je u redu tata, ne brini." Sad mi ovo nije jasno. Je li to neka igra, namještaljka? Mislim da jest. Kako je do toga došlo, nije mi jasno. On je predobar i pošten, moj sin. Da sam znao da će se to dogoditi nakon 12 godina njegove politike... Nisam mu branio da uđe, mogao je ostati u firmi, imam jednu zdravu firmu – rekao je otac međimurskog župana te mu je poslao i poruku.

– Sad bih mu poručio da dođe i sve ostavi, taman za te novce neka sjedi, ja ću mu plaću davati i raditi dokle god budem mogao. Navodno je dobio 10.000 kuna, nemam pojma zbog čega. Jutros smo se zadnji put vidjeli. Bila je policija tu, bio je pretres. Rekao mi je: "Ništa tata ne brini." Ni on, a pogotovo ja nismo to zavrijedili. Ako je u to umiješana politika, onda mi je žao što sam bio i u ratu zbog takve politike. Da neki ljudi uživaju puno toga, puno griješe i onda da je netko žrtveno janje – kaže Ivan Posavec.

Uvjeren je u poštenje svoga sina.

– Meni samo jedno nije jasno. Ako će se dokazati da to nije vrijedno ni spomena, mislim da će tek onda on pobijediti, ne s ovakvom prednošću nego s još većom. Ljudi znaju što je on, koliko se dao. Nikad nije imao vremena, sve za politiku. Toliko sam potresen da sam izgubio svaku volju. Toliko sam stvarao, četiri stanice centra za tehnički sam izgradio, bio sam jači od centra za vozački koji danas ima sto stanica, a ja imam u jednoj 38. Što vam to govori? Da sam pošteno radio svoj posao. I sad na kraju, njega sam tako usmjeravao, vjerovao sam u njega. Ruku u vatru bih stavio da to ne može tako biti – rekao nam je otac Matije Posavca.

Tvrdi kako njegovu sinu politika nije ništa dala.

– On nema od politike ništa. To je moja kuća, danas-sutra bude njegova, ali to je sramota o čemu sad mora cijela Hrvatska čitati. Negdje na portalu piše da je primio 10.000 kuna za stranku. Kome je on to dao? Ili da je nekome nešto pogodovao. Pa stotine ljudi zvalo je i mene, rekao sam: "Dajte, nemojte tako. Javite se na natječaj." Što se dogodilo, dogodilo se. Ako je kriv, odgovarat će, ali nije mi jasno... – zaključio je otac međimurskog župana.