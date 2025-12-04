Osuđeni kriptoprevarant i njegova supruga brutalno mučeni, isplivali detalji jezivog ubojstva

Roman Novak i njegova supruga Anna bili su prisiljeni gledati jedno drugo dok su ih otmičari brutalno mučili, tvrde ruski istražitelji, prenosi The Sun. Par je nestao 2. listopada nakon što su ih prevaranti, koji su se predstavili kao imućni investitori, namamili na sastanak u unajmljenu vilu, koja se nalazila 130 kilometara od Dubaija. Oteli su ih kako bi došli do Novakovog navodnog digitalnog bogatstva, procijenjenog na 380 milijuna funti.

Policija je locirala njihove mobitele u zabačenim planinama Hajar, na granici s Omanom, gdje je Novak navodno očajnički slao poruke kontaktima tvrdeći da je "zapeo" i da hitno treba 152 tisuće funti. Nakon opsežne potrage pronađeni su njihovi posmrtni ostaci. Ruski mediji tvrde da su supružnici bili mučeni jedno pored drugog dok su ih otmičari pokušavali prisiliti da otključaju svoje kriptonovčanike. Međutim, kada su im predali šifre, otmičari su shvatili da su računi prazni.

Potom su ih ubili, a njihova tijela stavili u debele plastične vreće. Koristili su industrijska otapala kako bi ubrzali razgradnju i uklonili tragove DNK-a. Telefoni para naknadno su locirani u Hattiju, Omanu i Cape Townu, što istražitelji tumače kao pokušaj počinitelja da zavaraju istražitelje. Nestanak je prijavljen kada su rođaci alarmirali policiju u Dubaiju, strahujući da su Roman i Anna oteti.

Ruska istražiteljica Svetlana Petrenko priopćila je da je istraga pokazala kako su ubojice imale pomagače koji su pomogli u organizaciji otmice. "Unajmili su vozila i prostorije u kojima su žrtve bile držane prisilno. Nakon ubojstva počinitelji su se riješili noževa i osobnih stvari žrtava", izjavila je.

Novak je zbog velike financijske prevare s kriptovalutama osuđen na 6 godina zatvora u Rusiji. Nakon što je odslužio kaznu, 2020. godine, preselio se sa suprugom, bivšom TV reporterkom u Ujedinjene Arapske Emirate. Trojica ruskih osumnjičenika uhićena su po povratku u Rusiju u operaciji koju je izvela policija.

Jedan od osumnjičenika je i bivši policajac Konstantin Šaht (53), koji se smatra organizatorom otmice, a druga dvojica su Jurij Šaripov i Vladimir Dalekin. Dalekin i Šapirov su priznali sudjelovanje u otmici i ubojstvima, dok Šaht poriče umiješanost. Sva trojica nalaze se u pritvoru. Policija i dalje nastavlja s prikupljanjem dokaza, a očekuju se i dodatna uhićenja.

Inače, i Novak je bio pod istragom zbog sumnje da je prevario investitore za 38 milijuna funti. Često se hvalio poznanstvima među elitom, uključujući vlasnika Telegrama Pavela Durova. Bio je osnivač Fintopije, platforme koja je tvrdila da nudi brze kriptotransakcije za velike tehnološke kompanije, što je privlačilo investitore iz Kine i s Bliskog istoka.