'Oko su mi izvadili u zadnji čas!' Ova bolest se najčešće javlja nakon 40., a skoro uopće nema simptoma

Zbog glaukoma je ostala bez jednog oka i sa slabim vidom na drugo prije svog 30. rođendana. Djevojka koju ćemo nazvati Jelena (podaci poznati redakciji) podijelila je s nama svoju priču.

- Već nekoliko dana nakon rođenja uočili su da nešto nije u redu s mojim očima i ubrzo mi je potvrđen urođeni glaukom. Došla sam u Zagreb i operirali su me prvi put sa šest tjedana, a do svoje prve godine imala sam tri operacije na oba oka - ispričala je Jelena. Sljedećih nekoliko godina, kaže, mjerili su joj očni tlak redovito i mjerenja su pokazivala uredne vrijednosti. No, pokazalo se da to nije bilo tako.

- Djeci je teško mjeriti očni tlak jer je to neugodna pretraga i za odrasle, budući da treba postići potpunu mirnoću, bez treptanja i trzanja, kako bi doktor pacijentu mjernim uređajem točno naciljao i dotaknuo oko. Katkad zato djecu sediraju da bi se dobile pouzdane vrijednosti. No, kod mene mjerenja nisu ukazivala na problem, očni tlak mije bio 15. No kad su me roditelji odveli u Njemačku, ispostavilo se da je iznosio 35 - ispričala nam je Jelena.

Visoki očni tlak nepovratno je uništio njeno desno oko i s 24 godine su joj ga izvadili.

- Doktorica mi je rekla da su mi oko izvadili u zadnji čas, u protivnom bi se gotovo rasprsnulo. Bilo je znatno povećano i jako bijelo - opisala je. Na lijevom je oku imala ablaciju mrežnice, a da se oko ne bi dalje odljepljivalo, u njega su joj stavili silikonsko ulje. Zahvaljujući tom postupku, kaže, sada već više od 10 godina ima očni tlak pod kontrolom, protezu u desnom oku a na lijevom slab vid.

Glaukom je kronična bolest vidnog živca koja se inače najčešće javlja poslije 40. godine života. Vid postupno oštećuje, a ako se ne liječi može dovesti do sljepoće. Ono što je značajno je da skoro uopće nema simptoma. .

- Kod nekih ljudi zna izazivati glavobolje, ali kod mene nije. Oko može nabubriti, zbog vode koja se skuplja - kaže Jelena.

Izostanak simptoma može predstavljati problem jer se glaukom, kao i većina drugih bolesti, uspješnije može liječiti ako se otkrije u ranom stadiju. Glaukom je, naime prvi uzrok gubitka vida i drugi najčešći uzrok sljepoće u svijetu. Prema nekim procjenama, oko 4,5 milijuna ljudi u svijetu oslijepi zbog ove bolesti. Predviđa se da će do 2040. godine oko 110 milijuna ljudi oboljeti od glaukoma.

Kako možemo znati imamo li glaukom, ako simptoma nema?

- Čimbenici rizika su dob iznad 40 godina, dakle što je osoba starija u većem je riziku za glaukom, zatim ako u obitelji netko već ima glaukom, potom kratkovidnost s dioptrijom od četiri naviše - doznajemo od prof. Katie Novak Lauš, voditeljice Odjela za glaukom i dječju oftalmologiju Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice, inače Referentnog centra za glaukom u Hrvatskoj.

Nakon 40. godine većini ljudi jave se teškoće s vidom, a tada valja otići na kompletan oftalmološki pregled. Takav cjeloviti pregled podrazumijeva: pregled vida, mjerenje očnog tlaka, biomikroskopski pregled prednjeg segmenta oka te pregled stražnjeg dijela oka. Dakle, nije samo očni tak jedini pokazatelj, štoviše, taj tlak može biti u granicama normale a da osoba ipak ima glaukom, zato treba raditi i ostale preglede koje je najsigurnije obavljati u oftalmološkim ambulantama. Osjetite li smetnje kod čitanja, poručuju oftlmolozi, nipošto ne kupovati naočale u trgovinama već prvo na pregled, a onda ih kupite prema izmjerenim vrijednostima.

U tjednu smo Svjetskog tjedna glaukoma, a kampanju u Hrvatskoj organizira Referentni centar za glaukom Ministarstva zdravstva uz podršku Glaukomske sekcije Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva.

VIDEO Slijepac pao na tračnice u podzemnoj željeznici, sekunde su ga dijelile od tragedije