Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MARIN MILETIĆ

Osoba tjedna: Lolek i Bolek znali bi gdje je Iran, ali naš učeni zastupnik ne zna

storyeditor/2026-03-17/PXL_170326_148555569.jpg
\'Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.03.2026.
u 08:37

Kada netko stalno spominje komunjare, udbaše, Jugoslavene i islamiste, i kada je još k tome "zaposlen" u Saboru, u kojem se odlučuje i o državnoj politici/strategiji vezanoj uz međunarodne odnose, bilo bi logično da zna o čemu govori. Ili da barem poznaje osnove zemljopisa.

No logika, a izgleda ni elementarno poznavanje zemljopisa nije nešto čime se može pohvaliti Marin Miletić, saborski zastupnik Mosta. Koji je na upit novinarke jednog portala da mu na karti pokaže Iran pokazao – Izrael. Bolje znanje nisu pokazali ni Miletićevi kolege pa je DP-ov Stipe Mlinarić umjesto Irana pokazao Rusiju, njegov stranački kolega Tomislav Josić misli da je Iran u sjevernoj Africi, dok je SDP-ov Ivica Račan Iran smjestio u Saudijsku Arabiju.

Doduše, ovaj potonji barem ima kakvo-takvo opravdanje jer je kartu gledao naopako... A što je opravdanje drugih saborskih zastupnika za iskazano neznanje, ne znamo, no blago se zemlji čiji narod zastupaju ljudi koji o mnogočemu malo znaju, ali ih to ne sprječava da u naše ime – odlučuju. 

Ključne riječi
osoba tjedna Iran Mladen Miletić

Komentara 10

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
08:44 21.03.2026.

Srce kuca na lijevoj strani, "Račan ima opravdanje", srce malo... A o ostalima....jaooo!!!!!!

nisam_robot
nisam_robot
08:59 21.03.2026.

1. Ne vjerujem u tu priču da nerko ne zna gdje je Iran. 2. Ustanovio sam u mnogo razgovora da baš ljevičari nisu u stanju dalje razmišljati od ideoloških granica koje su im njihovi predmišljači postavili. Inače kako objasniti da ljevičari baš sve ono rade za što optužuju nas ne-ljevičae. Znači od nasilja, isključivosti, rasizma, korupcije, podržavanja desničastva (ali samo onoga koje njima odgovara napr. 4ništva), netolerantnosi, fake newsa... itd do lošega obrazovanja. I nikako nisu u stanju reflektirati to zlo koje oni šire dok ujedno misle da su posebno tolerantni, inteligentni, uredni i pošteni.

MA
marinalučica
09:42 21.03.2026.

Ovo je uranila prvoaprilska šala. A tko je Ivica Račan, onaj što je umro?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!