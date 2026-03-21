Osoba tjedna: Lolek i Bolek znali bi gdje je Iran, ali naš učeni zastupnik ne zna

Kada netko stalno spominje komunjare, udbaše, Jugoslavene i islamiste, i kada je još k tome "zaposlen" u Saboru, u kojem se odlučuje i o državnoj politici/strategiji vezanoj uz međunarodne odnose, bilo bi logično da zna o čemu govori. Ili da barem poznaje osnove zemljopisa.

No logika, a izgleda ni elementarno poznavanje zemljopisa nije nešto čime se može pohvaliti Marin Miletić, saborski zastupnik Mosta. Koji je na upit novinarke jednog portala da mu na karti pokaže Iran pokazao – Izrael. Bolje znanje nisu pokazali ni Miletićevi kolege pa je DP-ov Stipe Mlinarić umjesto Irana pokazao Rusiju, njegov stranački kolega Tomislav Josić misli da je Iran u sjevernoj Africi, dok je SDP-ov Ivica Račan Iran smjestio u Saudijsku Arabiju.

Doduše, ovaj potonji barem ima kakvo-takvo opravdanje jer je kartu gledao naopako... A što je opravdanje drugih saborskih zastupnika za iskazano neznanje, ne znamo, no blago se zemlji čiji narod zastupaju ljudi koji o mnogočemu malo znaju, ali ih to ne sprječava da u naše ime – odlučuju.