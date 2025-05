Osam 'crnih točaka's odloženim opasnim otpadom mora se sanirati do 2028.

Diljem Hrvatske raspoređeno je osam "crnih točaka" s odloženim opasnim otpadom, a za sanaciju nekih napokon su pronađeni načini i izvori financiranja. Prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028., kao "crne točke" prepoznati su bazeni crvenog mulja i otpadne lužine bivše tvornice glinice u Obrovcu, obalni dio nasuprot tvornice Salonit u stečaju u Kosici, odlagalište šljake u Kaštelanskom zaljevu, praonica i dezinsekcijska stanica u Botovu, jama Sovjak kod Rijeke, mazut u sklopu tvornice vijaka TVIK u Kninu, odlagalište fosfogipsa Petrokemije Kutina i odlagalište kamenog agregata u Biljanima Donjim. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije pokrenulo je izradu izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2023.-2028. među ostalim i zbog revidiranja popisa i statusa "crnih točaka". S popisa se tako, kako doznajemo, brišu lokacija praonice i dezinsekcijske stanice HŽ-a u Botovu pokraj Koprivnice jer je poznat pravni sljednik onečišćivača koji je u vlasništvu Republike Hrvatske pa će se sanacija provoditi sukladno posebnoj odluci. Tu je do 2002. godine HŽ prao vagone koji su prevozili naftne derivate, a kad se HŽ podijelio na tri tvrtke, nastao je spor oko toga koja je od njih obvezna sanirati lokaciju koja je bila uvrštena i u Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine, no ništa nije učinjeno.

Lokacija odlagališta fosfogipsa kutinske Petrokemije također će se maknuti s popisa jer je poznat vlasnik koji koji ju je obvezan sanirati i zatvoriti odlagalište fosfogipsa. Za lokaciju tvrtke DIV grupa u Kninu, bivše tvornice vijaka TVIK, uz onečišćenje mazutom iz oštećenog spremnika tijekom rata 1995. dodaje se i onečišćenje tri lagune ispuštanjem tehnoloških otpadnih voda od obrade metala i sabiranjem oborinske kanalizacije onečišćene mazutom i mineralnim uljima. To će se područje morati sanirati cjelovitim pristupom. Onečišćenje mazutom iz spremnika prostire se na površini od gotovo 48.000 četvornih metara, lagune imaju oko 23.200 četvornih metara, a još je 8000 četvornih metara zahvaćeno sekundarnim izlijevanjem ulja. Pretpostavlja se da je oko 40 kubika prolivenog mazuta od ukupno 250 biorazgrađeno u tlu. Kako se lagune nalaze izvan tvornice koju je kupila tvrtka DIV grupa, program sanacije zajedno su izradili Grad Knin, Šibensko-kninska županija, Hrvatske vode i DIV grupa.

"Crne točke" su lokacije u okolišu visoko opterećene otpadom koji je zaostao nakon dugotrajnog neprimjerenog gospodarenja tehnološkim otpadom. Jedna od najgorih je "crno brdo" od 140.000 tona oporabljene troske u Biljanima Donjim, zbog kojeg je Sud Europske unije nedavno masno kaznio Hrvatsku. U prijedlogu izmjena Plana sanacije za razdoblje od 2023. do 2028., koji se trenutačno nalazi na e-savjetovanju, dodana je i mjera za sanacije lokacija koje su u privatnom vlasništvu, na kojima je poznat onečišćivač i protiv kojeg je pokrenut inspekcijski postupak i naređeno uklanjanje otpada koji predstavlja ugrozu za zdravlje ljudi, okoliš i sigurnost, a uklanjanje se smatra zaštitom javnog interesa, kažu za Večernji list u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Od takvih lokacija kao prioritetne su prepoznate dvije – u Gospiću i Benkovcu – na kojima je tvrtka Tipos Resurs odložila 44.200 prostornih metara otpada, dvije lokacije u Poznanovcu i po jedna u Samoborskom Vrbovcu, Lovincu i Dubravici kod Pazina.