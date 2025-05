Bivši šef Čistoće nije jedini: Pravomoćnih presuda otpuštenih Holdingovih radnika ima još, neki su se vratili na posao

Bivši šef Čistoće Jure Leko nije jedini nekadašnji djelatnik kojeg Holding mora vratiti na stari posao ili je to trebao učiniti. Pravomoćna presuda splitskog Županijskog suda u korist Leke, koji je otkaz dobio 2022. u sklopu vala otpuštanja u komunalnom divu, ovih je dana podigla prašinu, no kako smo doznali, taj slučaj nije izoliran.

Leko, Majcan, Gačić...

U postupku restrukturiranja Holdinga otkaz je 2022. dobilo 779 administrativnih radnika, a dio njih uzvratio je tužbom prema poslodavcu. Koliko je sporova trenutačno u tijeku te koliko ih je pravomoćno presuđeno u korist djelatnika, pitali smo Holding još prošloga petka, no odgovor nismo dobili. U reakciji na Lekin slučaj, međutim, ustvrdili su da su dosad dvije trećine pravomoćnih presuda bile u korist Holdinga, što je jučer rekao i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je kazao i kako je podignuto stotinjak tužbi. – Točne brojke ne znam. Što se tiče presude za Juru Leku, Holding je još nije dobio, a kada bude, iskoristit će sve pravne lijekove i osporavati je – poručio je. Na pitanje koliko presuda još očekuje, rekao je da se samo dva zaposlenika trebaju vratiti na posao.

Taj broj, međutim, ne odgovara informacijama koje smo dobili od sugovornika iz redova bivših i sadašnjih djelatnika Holdinga. Stanko Gačić, nekadašnji šef Tržnica Zagreb, potvrdio nam je kako je također dobio presudu kojom se nalaže da se vrati na posao. – Zasad je prvostupanjska, stigla je prije mjesec dana. Odvjetnik mi je rekao da će se Holding vjerojatno žaliti, čekam rasplet događaja – rekao je. Pravomoćnu presudu sa županijskih sudova dobili su pak Trpimir Majcan, bivši rukovoditelj sektora za razvoj, gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša i kvalitetu usluga u Čistoći, te Vesna Peko, nekadašnja direktorica javne nabave u Holdingu. Na posao bi se, prema pravomoćnoj presudi, trebala vratiti i Anita Udovičić, voditeljica ZGOS-a, podružnice koja je u međuvremenu pripojena Čistoći.

Prema informacijama iz Holdinga, na posao se dosad vratilo dvoje djelatnika. Ostali, doznajemo, nisu htjeli jer pozicije koje su im ponuđene po struci i iskustvu ne odgovaraju onima na kojima su nekoć radili. Tako se, primjerice, Vesna Peko prema presudi od lani trebala vratiti na funkciju šefice sektora javne nabave cijelog poduzeća, no Holding joj je ponudio mjesto u podružnici Gradska groblja. Poslodavcu je zato rješenjem iz prosinca 2024. naloženo da zbog nepoštivanja presude plati kaznu od 1500 eura. – Na kraju je ipak pristala na poziciju u Zagrebačkim cestama i tako je postala jedna je od dvoje koji su se vratili. Imam informaciju da je bilo 77 tužbi i šest pravomoćnih presuda u korist radnika. Većina sindikalista bila je oduševljena čistkom jer smo se nadali da će to napraviti kako spada. No oni su otpustili krive ljude, a ostavljali neradnike, tako je i sada kada ih trebaju vratiti – ističe holdingovac s kojim smo razgovarali.

Znatan dio postupaka još je u tijeku, kažu naši sugovornici, a neki su sporove i izgubili pa se odlučili žaliti. Nadaju se da će se ponoviti slučaj Leke, kojemu je Općinski radni sud u Zagrebu tužbeni zahtjev odbacio, a Županijski sud u Splitu ipak presudom u travnju ove godine prihvatio.

– Ja sam nepravomoćno izgubio na sudu, ali uložio sam žalbu i čekam rješenje. Prema onome što znam, spisi su podijeljeni među sucima Općinskog radnog suda u Zagrebu. Odluke se donose pomalo neobično, jedni gotovo svima prihvaćaju tužbe, a drugi gotovo svima odbijaju, premda su okolnosti identične. Županijski sud pak poglavito prihvaća odluke o vraćanju na posao te odbija žalbe na presude koje su dosuđene protiv radnika – rekao nam je jedan otpušteni djelatnik.

Spominje se i štrajk

A istovremeno s pravnom zavrzlamom u Holdingu dižu se i tenzije između komunalnog diva i radnika. Prošlog je tjedna, naime, počeo postupak mirenja u sklopu pregovora o povećanju plaća, no kako doznajemo, prošao je neuspješno pa se u sindikalnim krugovima spominje i mogućnost štrajka na razini društva. Zasad to službeno nitko ne potvrđuje, ali kažu da bi više informacija trebalo biti poznato uskoro. •