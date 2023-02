Orešković dobila anonimno pismo pa ga objavila: 'Junačina polupismena'

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je rukom pisano pismo koje joj je, kako je navela, nepoznata osoba poslala iz Australije. Ističe kako joj ista osoba, što je primijetila po rukopisu, s vremena na vrijeme pošalje pismo. Ono nekada stigne u Sabor, a nekada na neku drugu adresu. U pismu se može vidjeti kako nepoznata osoba vrijeđa zastupnicu te joj, između ostalog, piše kako je "glupača" i da izgleda "kao očerupana kokoš kada je izvade iz vruće vode".

"S vremena na vrijeme, isti rukopis pošalje jedno ovakvo pisamce - nećete vjerovati, iz Australije. Ponekad u Sabor, ponekad na neku drugu adresu, uloži truda, potroši na poštarinu. Ali nikako da skupi hrabrosti da si ime i prezime napiše, junačina polupismena", istaknula je zastupnica Orešković na Twitteru te objavila fotografije pisma.

"Teta Orešković. Kakva glupača u Saboru izgledaš kao očerupana kokoš kad je izvade iz vruće vode. Karamarko još čeka na tvoj odgovor. Ti tražiš odgovor od vladajući moreš se samo sramiti ti i ta tvoja debela prijateljica Taritaš koja jedvo oda po Saboru. Za nj je dobar posao u Gavriloviću da reklamiše gulaš jer kad otvori usta kao slavonska svinja. Za tebe najbolje da nađeš partnera koji će te zadovoljiti jer kad si u Saboru puna si ida i bisnoće. Srami se napadati stranku koja nešto radi. Nastavi suportirati slučajnog šmrkavca Milanovića. Fino od vas koji ste dali Ukrajini podršku. Ukrajina je pomagala u Domovinskom ratu. Vi neki zastupnici koji vas ima dosta još čeznete za petokrakom. Morete se samo sramiti. Ponovo nađi nekoga da te opali da ne budeš bisna toliko. Z. D. spremni", stoji u pismu.

Odgovarajući na komentare na Twitteru, Orešković je navela kako takve i slične poruke prima i preko društvenih mreža te na razna načine.

"Ovaj me fascinira jer s te udaljenosti, s drugog kontinenta prati i ima pik na Anku Mrak Taritaš i mene. Treba to napisati, pa otići na poštu, pa čekati da pismo stigne do RH...", navodi.