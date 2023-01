Hrebak češće u Saboru: Podacima o broju dolazaka uzvratio zastupnicama

Dario Hrebak 190, Dalija Orešković 159, Sanja Radolović 76... Tim trima brojkama saborski zastupnik i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak uzvratio je zastupnicama koje su ga prozvale zbog neredovitih dolazaka na sjednice Hrvatskog sabora. "Da razmontiramo još jednu laž zastupnica o mojim, ali i njihovim dolascima u Sabor", dodao je. Podsjetimo, tijekom rasprave o dodjeli novca za obnovu zgrada iz europskih sredstava Sanja Radolović (SDP) poručila mu je da bi se tu i tamo mogao pojaviti u sabornici, posebno kada se raspravlja o obnovi potresom pogođenih područja, a ne da u sabornicu dolazi samo petkom dizati ruku i držati većinu Andreju Plenkoviću. O tome je govorila i D. Orešković (Centar).

– Gotovo sam svaki dan u Hrvatskom saboru. Ujutro odradim obveze u gradu i do 10 sam u Saboru. Član sam dva odbora, Odbora za medije i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a svakog utorka sam na koalicijskom sastanku u Vladi. Samo neka se službeno pogleda kada sam zadnji put izostao sa sjednice bilo kojeg odbora koji se sastaju srijedom i četvrtkom, a na moju sreću postoje i zastupničke kartice pa neka se provjeri i pogleda koliko puta sam u zadnjih godinu dana izostao. Da, predsjednik sam saborskog kluba, član koalicije i ne sjedim cijelo vrijeme samo u sabornici, kao što to ne čini ni Dalija Orešković, čiji je jedini posao da bude tamo. I uza sve to još stignem biti i uspješan gradonačelnik koji cijelog sebe daje u razvoj Bjelovara i dajem si truda da građani ne osjete da nešto ne štima u gradu jer provodim dio radnog dana u Saboru – uzvratio je Hrebak i objavio službene saborske podatke o prisutnosti na sjednicama od početka mandata.

Verbalna izmjena počela je kad je D. Orešković rekla da su i Bjelovaru dodijeljena sredstva za konstrukcijsku obnovu, pa je pozvala Hrebaka da to objasni, a potom je S. Radolović dodala da ju je ta informacija – šokirala.

– To je totalno nepoštivanje zakona, ako su se dodijelila sredstva gradu Bjelovaru – kazala je. D. Hrebak je objasnio da su se na natječaj za obnovu kulturne baštine oštećene potresom mogli javiti gradovi iz nekoliko županija, uključujući i Bjelovarsko-bilogorsku.