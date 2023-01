Tko su diletanti, lopovi i kampanjci u Hrvatskom saboru?

To da se u političkoj areni ne biraju riječi, nije ništa novo. Riječi su, zbog toga što se olako njima razbacuje, izgubile težinu, pa i u tome valja tražiti jedan od razloga zašto građani gube nadu u političke elite koje gledaju na Markovu trgu. Jedan od primjera je slučaj s izjavama saborskih zastupnica Dalije Orešković (Centar) i Sanje Radolović (SDP). Prvo je D. Orešković rekla da su i Gradu Bjelovaru dodijeljena sredstva za obnovu, pa je pozvala gradonačelnika Darija Hrebaka da to objasni, a potom je S. Radolović, uz napomenu da “ne može stručno i konkretno odgovoriti”, rekla da je to HDZ-ov modus operandi, način djelovanja. Ako ne mogu legalno, moraju ukrasti, drukčije ne znaju.