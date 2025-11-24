Orbico preuzeo distribuciju Dockersa u Europi i Srednjoj Aziji

Authentic Brands Group (Authentic), globalna platforma za razvoj i licenciranje brendova, danas je objavila dugoročno partnerstvo s Orbico Grupom (Orbico), jednim od vodećih europskih distributera brendova, kako bi proširili brend Dockers diljem Europe, uključujući ključna tržišta poput Italije, Španjolske, Portugala, Ujedinjenog Kraljevstva i šire.

Novi sporazum predstavlja stratešku prekretnicu u širenju Dockersa nakon njegova preuzimanja od strane Authentica. Kroz ovo partnerstvo, Orbico će nadzirati distribuciju, proizvodnju i dizajn u ključnim kategorijama, uključujući sportsku odjeću, activewear, čarape i najlonke, lifestyle i performance obuću, gornju odjeću, torbe, kupaće kostime i još mnogo toga, za odrasle muškarce i žene.

„Partnerstvo s Orbicom omogućuje nam da Dockers plasiramo na ključno tržište, a pritom zadržimo autentično nasljeđe brenda“, rekao je Henry Stupp, predsjednik odjela Lifestyle & Entertainment EMEAI u Authenticu. „Ovo partnerstvo nadovezuje se na već postojeću suradnju između Authentica i Orbica, nakon našeg uspješnog partnerstva na brendu Champion u EMEA regiji. Zajedno s Orbicom proširit ćemo ikoničnu privlačnost Dockersa, proširiti asortiman i pozicionirati brend za dugoročni rast u regiji.“

Dockers već više od tri desetljeća ima snažnu i značajnu prisutnost u Europi, gdje je zahvaljujući kvaliteti i nosivosti stekao vjernu publiku. Brend i dalje snažno odjekuje među potrošačima koji cijene svestrane, udobne i bezvremenske ključne komade garderobe.

„Ovo partnerstvo predstavlja važan korak u produbljivanju Orbicova odnosa s Authenticom i učvršćivanju našeg liderskog položaja u distribuciji brendova diljem regije“, rekao je Edward Malky, CBO – Style u Orbicu. „Dockers ima snažnu vrijednost i prepoznatljivost među europskim potrošačima, a zajedno ćemo se fokusirati na maksimiziranje njegova potencijala kroz strateško širenje prodajnih kanala i lokalizirano upravljanje brendom.“

Od osnutka 1986., Dockers je sastavni dio američkog stila, čineći khaki i chino hlače sinonimom ležerne, svakodnevne mode. Pod Authenticovim vlasništvom, Dockers započinje obnovljenu globalnu strategiju usmjerenu na dugoročno stvaranje vrijednosti kroz pojačane marketinške aktivnosti, snažniji storytelling i partnerstva koja povećavaju vidljivost i angažman na novim kanalima i među novim publikama. Korištenjem provjerene stručnosti postojećih licencnih partnera u svom globalnom ekosustavu, Authentic nastavlja otvarati nove prilike za rast svog portfelja i jačanje međunarodne prisutnosti.

O Authentic Brands Groupi

Authentic Brands Group (Authentic) vodeći je svjetski vlasnik sportskih, lifestyle i zabavnih intelektualnih vlasništava. Tvrtka kupuje i posjeduje kultne brendove, pozicionira ih za dugoročni rast i surađuje s vrhunskim partnerima kako bi ih globalno proširila, uz snažno marketinško pripovijedanje koje svaki brend oživljava.

Authentic posjeduje više od 50 globalnih brendova koji zajedno generiraju oko 32 milijarde dolara godišnje maloprodajne prodaje. Brendovi su prisutni u 150 zemalja, s više od 30.000 samostalnih prodavaonica i shop-in-shopova te 500.000 prodajnih mjesta diljem svijeta. U portfelju se nalaze globalno prepoznati brendovi, uključujući: Shaquille O’Neal, David Beckham, Reebok, Champion, Nautica, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Sports Illustrated, Eddie Bauer, Aéropostale, Lucky Brand, Nine West, Brooks Brothers, Juicy Couture, Vince Camuto, Dockers, Quiksilver, Billabong, Sperry, Hunter i Ted Baker. Kroz zajedničko ulaganje sa Saks Globalom – Authentic Luxury Group (ALG) - potiču rast luksuznih i pristupačno-luksuznih brendova, uključujući Barneys New York, Judith Leiber, Hervé Léger, Vince, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue i Saks OFF 5TH.

Za više informacija posjetite: authentic.com

Pratite Authentic na: LinkedInu, Instagramu i WeChatu.

O Orbico Grupi

Orbico Group jedan je od vodećih distributera u Europi, prisutan u 55 zemalja i s više od 900 milijuna potrošača. Tvrtka je osnovana 1987. u Švicarskoj, a u vlasništvu je Branka Roglića. Danas je Orbico pouzdan partner globalnim brendovima u šest ključnih poslovnih sektora: FMCG, Beauty, SportStyle, Salon Professional, Supply Solutions & Services i Turizam. Uz više od 10.000 zaposlenika, Orbico je posvećen pružanju inovativnih rješenja i njegovanju dugoročnih, vrijednosno usmjerenih partnerstava.

Misija Orbica temelji se na suradnji - kako s dobavljačima, tako i s kupcima - kako bi zajedno osvojili potrošače. Tvrtka je prepoznata kao partner izbora, nudeći prilagođena rješenja koja odgovaraju dinamičnim potrebama svojih različitih klijenata. Uz snažnu predanost održivom rastu, Orbico nastavlja napredovati kao distributer budućnosti, koristeći lokalnu stručnost i fleksibilnost za uspjeh u brzo mijenjajućem tržišnom okruženju.

Za više informacija o Orbicu posjetite: www.orbico.com

O brandu Dockers

Brend Dockers® već je više od 30 godina autoritet kada je riječ o khaki hlačama. Prvi put predstavljen 1986. u San Franciscu, ovaj američki klasik oduvijek je bio u središtu ležernog modnog pokreta, nudeći muškarcima kvalitetne proizvode za svaku priliku. Promišljene inovacije i značajni detalji uvijek su imali svrhu - nikada samo trend. Danas Dockers® ostaje najomiljeniji američki khaki brend i nudi širok asortiman odjeće i modnih dodataka, bez kompromisa u kvaliteti - uvijek uz vrhunsku udobnost i svestrani stil.

Za više informacija o brendu Dockers posjetite: www.dockers.com