Cure detalji koji napokon otkrivaju vezu Trumpa i Putina: 'Nasamario ga je, ucjenjivao i držao u šaci'

Svojom brutalnom invazijom na Ukrajinu kremaljski je despot i svoje brojne pristaše i obožavatelje na Zapadu doveo u krajnje nezavidnu situaciju. Među njima je bivši američki predsjednik Donald Trump, koji je na vijest o Putinovoj invaziji najprije nahvalio Putina kao “genija” i “mirotvorca”, opisujući njegove akcije u Ukrajini kao “prilično pametne”.



Potom je, suočen s javnim mnijenjem koje je izrazito na ukrajinskoj strani, bio prisiljen na uzmak. U jednom je trenutku čak i osudio rusku invaziju na Ukrajinu, uz pohvalu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kojeg je nazvao hrabrim. Kasnije je Trump ipak uspio artikulirati svoju ključnu poruku o ovoj temi poručujući da se Putin ne bi usudio povući takav potez da je on, Trump, i dalje u Bijeloj kući, i to zato što je on snažan predsjednik za razliku od Bidena koji je pak slab predsjednik, što Putin sada pokušava iskoristiti.