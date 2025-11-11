Orban kaže da JANAF nije sposoban dopremiti sirovu naftu, oni odlučili pokazati drugačije

Predstavnici Jadranskog naftovoda (Janaf) i MOL Grupe održali su u utorak sastanak, na kojem je razmotrena trenutna situacija te su dogovorene daljnje aktivnosti vezane uz sklapanje novog ugovora o transportu nafte za iduće razdoblje, priopćeno je kratko u utorak poslijepodne iz Janafa. Podsjetimo, početkom listopada predstavnici tih dviju kompanija održali su prvi krug pregovora o novom ugovoru o transportu sirove nafte prema dvije MOL-ove rafinerije - u Százhalombatti i Bratislavi. Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je odgovarajući na upit novinara što očekuje od nastavka pregovora Janafa i MOL-a o isporuci sirove nafte putem hrvatskog naftovoda, nakon poruka iz mađarskog MOL-a da Janaf ne ispunjava obveze te poruke mađarskog premijera Viktora Orbana da je riječ o malom, neadekvatnom naftovodu, kazao da je to lažni narativ mađarskih vlasti i MOL-a. 'To je jedan potpuno lažni narativ mađarskih vlasti i samog MOL-a, koji potpuno izvrće činjenice i istinu. Janaf ima sve sposobnosti i kapacitete da svu sirovu naftu koja je potrebna dopremi i u rafinerije u Mađarskoj, to je Százhalombatti i ovu drugu Bratislavi, s više nego dovoljnog kapaciteta. Naš ukupni kapacitet transporta sirove nafte ide preko maksimalnih kapaciteta rada obje ove rafinerije i u Mađarskoj i Slovačkoj', izjavio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Podsjetimo, godišnji kapacitet hrvatskog naftovoda je 15 milijuna tona sirove nafte, dok je maksimalni kapacitet rafinerije u Százhalombatti 8,1 milijuna tona, a rafinerije u Bratislavi oko 6,2 milijuna tona. U međuvremenu, SAD su 8. studenoga odobrile Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina, nakon što je Orban inzistirao na njihovoj odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Prošlog mjeseca, naime, Trump je nametnuo sankcije povezane s Ukrajinom ruskim naftnim tvrtkama Lukoil i Rosneft, što je prijetilo daljnjim sankcijama subjektima u zemljama koje kupuju naftu od tih tvrtki.

