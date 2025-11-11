Plenković o odgodi izložbe u Vukovaru: 'Čuo sam se jutros s Pupovcem...'

Nakon otvorenja 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije, na kojoj se osvrnuo na odgodu izložbe „Srpkinja, heroina Velikog rata“ u Vukovaru, koja je izazvala burne reakcije. "Čuo sam se jutros s Pupovcem. Odgodili su izložbu kako bi se smirile tenzije, a održat će se u prosincu", rekao je Plenković.
Govoreći o napetostima u Vukovaru i fotografijama koje su nedavno osvanule u gradu, premijer je poručio: "Nepotrebno, moramo smanjiti tenzije. Sve što se dogodilo prošlog tjedna bilo je suvišno i pripisujem to neželjenom incidentu koji smo snažno osudili."
Dodao je kako je temelj suvremene Hrvatske Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, ali i da je važno da se sve manjine u Hrvatskoj osjećaju sigurno i imaju prostor za njegovanje svog identiteta. "Ne vidim razlog da 30 godina nakon završetka rata ponovno imamo tenzije. To je suprotno svemu što ova Vlada radi", poručio je Plenković.
Ako aktere od prije 30 godina koji su tada pravdali agresiju a i danas provocijraju polako isključimo iz javnoga života onda će prestati i tenzije. Znači Srbi u Hrvatskoj trebaju nekoga tko prihvaća Hrvate i Hrvatsku kao svoje i koji ne gleda stalno moralizirati dok mu je njegov narod najnemoralniji u susjedstvu. Treba netko bez jugomentaliteta u kojemu je ugrađena mržnja naspram Hrvatima! Znači Pupovac mora letiti ako Srbi stvarno misle ozbiljno sa poštovanjem naspram večinskim narodom.