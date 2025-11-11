Plenković o odgodi izložbe u Vukovaru: 'Čuo sam se jutros s Pupovcem...'

Nakon otvorenja 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije, na kojoj se osvrnuo na odgodu izložbe „Srpkinja, heroina Velikog rata“ u Vukovaru, koja je izazvala burne reakcije. "Čuo sam se jutros s Pupovcem. Odgodili su izložbu kako bi se smirile tenzije, a održat će se u prosincu", rekao je Plenković.

Govoreći o napetostima u Vukovaru i fotografijama koje su nedavno osvanule u gradu, premijer je poručio: "Nepotrebno, moramo smanjiti tenzije. Sve što se dogodilo prošlog tjedna bilo je suvišno i pripisujem to neželjenom incidentu koji smo snažno osudili."

Dodao je kako je temelj suvremene Hrvatske Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, ali i da je važno da se sve manjine u Hrvatskoj osjećaju sigurno i imaju prostor za njegovanje svog identiteta. "Ne vidim razlog da 30 godina nakon završetka rata ponovno imamo tenzije. To je suprotno svemu što ova Vlada radi", poručio je Plenković.