Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPETOSTI I TENZIJE

Plenković o odgodi izložbe u Vukovaru: 'Čuo sam se jutros s Pupovcem...'

Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 14:06

"Ne vidim razlog da 30 godina nakon završetka rata ponovno imamo tenzije. To je suprotno svemu što ova Vlada radi", poručio je Plenković.

Nakon otvorenja 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije, na kojoj se osvrnuo na odgodu izložbe „Srpkinja, heroina Velikog rata“ u Vukovaru, koja je izazvala burne reakcije. "Čuo sam se jutros s Pupovcem. Odgodili su izložbu kako bi se smirile tenzije, a održat će se u prosincu", rekao je Plenković. 

Govoreći o napetostima u Vukovaru i fotografijama koje su nedavno osvanule u gradu, premijer je poručio: "Nepotrebno, moramo smanjiti tenzije. Sve što se dogodilo prošlog tjedna bilo je suvišno i pripisujem to neželjenom incidentu koji smo snažno osudili."

Dodao je kako je temelj suvremene Hrvatske Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, ali i da je važno da se sve manjine u Hrvatskoj osjećaju sigurno i imaju prostor za njegovanje svog identiteta. "Ne vidim razlog da 30 godina nakon završetka rata ponovno imamo tenzije. To je suprotno svemu što ova Vlada radi", poručio je Plenković.

Ključne riječi
Milorad Pupovac Vukovar Andrej Plenković

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
14:22 11.11.2025.

Ako aktere od prije 30 godina koji su tada pravdali agresiju a i danas provocijraju polako isključimo iz javnoga života onda će prestati i tenzije. Znači Srbi u Hrvatskoj trebaju nekoga tko prihvaća Hrvate i Hrvatsku kao svoje i koji ne gleda stalno moralizirati dok mu je njegov narod najnemoralniji u susjedstvu. Treba netko bez jugomentaliteta u kojemu je ugrađena mržnja naspram Hrvatima! Znači Pupovac mora letiti ako Srbi stvarno misle ozbiljno sa poštovanjem naspram večinskim narodom.

NO
novalet
14:38 11.11.2025.

Možda je upravo sada trenutak da se u Hrvatskoj izglasa LUSTRACIJA! Pa da više nemamo ovakvih problema! I naravno zabraniti što prije zvijezdu Petokratu jer je pod tim simbolom sravnat Vukovar sa zemljom!"

Avatar Banana man
Banana man
14:51 11.11.2025.

Kada ćete one bubnjare s trga privesti ako nasilnike i uzrpatore jer to oni svakako jesu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja