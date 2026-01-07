Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
BJEŽALA PA PRIJETILA POLICIJI

Na Pagu vozila pijana s preko dva i pol promila. Dobila 14 dana zatvora odmah

Pixabay
Autor
Frane Šarić
07.01.2026.
u 10:24

Uhićena je te dovedena u prostorije policije

Prekjučer u 17.10 sati u Pagu policijski službenici Policijske postaje Pag su u kontroli prometa zaustavili automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 48-godišnja hrvatska državljanka pod vidnim utjecajem alkohola. Tijekom postupanja vozačica se pokušala udaljiti te se oglušila na upozorenja i naredbe policijskih službenika, a potom je policijskom službeniku uputila ozbiljne prijetnje. Uhićena je te dovedena u prostorije policije. Alkotestiranjem joj je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,52 g/kg te je smještena u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 48-godišnjakinje se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava redovnim putem zbog počinjena kaznenog djela Prijetnja.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama u optužnom prijedlogu policija je za 48-godišnju vozačicu zatražila zadržavanje, izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Nakon saslušanja 48-godišnjakinje na sudu, određena joj je mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 14 dana te je po policijskim službenicima predana u Zatvor u Zadru.
Ključne riječi
zatvorska kazna zatvor vožnja pod utjecajem alkohola Pag

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!