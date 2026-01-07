Na Pagu vozila pijana s preko dva i pol promila. Dobila 14 dana zatvora odmah

Prekjučer u 17.10 sati u Pagu policijski službenici Policijske postaje Pag su u kontroli prometa zaustavili automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 48-godišnja hrvatska državljanka pod vidnim utjecajem alkohola. Tijekom postupanja vozačica se pokušala udaljiti te se oglušila na upozorenja i naredbe policijskih službenika, a potom je policijskom službeniku uputila ozbiljne prijetnje. Uhićena je te dovedena u prostorije policije. Alkotestiranjem joj je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,52 g/kg te je smještena u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 48-godišnjakinje se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava redovnim putem zbog počinjena kaznenog djela Prijetnja.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama u optužnom prijedlogu policija je za 48-godišnju vozačicu zatražila zadržavanje, izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Nakon saslušanja 48-godišnjakinje na sudu, određena joj je mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 14 dana te je po policijskim službenicima predana u Zatvor u Zadru.