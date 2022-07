Oproštajna pisma šokirala Austriju: Smrt liječnice progonjene od antivaksera postaje slučaj za parlament

Austrijski mediji i danas opširno izvještavaju o novim pojedinostima šokantnog samoubojstva 36-godišnje austrijske liječnice opće prakse Lise Marie Kellermayr koja je često medijima davala izjave o borbi protiv koronavirusa i promovirala je cijepljenje zbog čega je bila progonjena od antivaksera, a čije je mrtvo tijelo u petak pronađeno u njenoj ordinaciji u Seewalchenu am Attersee u Gornjoj Austriji.

Pod naslovom “Tri oproštajna pisma: Posljednji obračun liječnice koja je propagirala cijepljene” i nadnaslovom “Optužbe mrtvaca” austrijski dnevni list Kronen Zeitung piše o kronologiji događanja vezanog uz smrt mlade liječnice, koja je šokirala Austriju. Ne samo obične austrijske građane nego i austrijski politički vrh, od predsjednika države Alexandera Van der Bellena koji je poručio da “ova mržnja mora konačno prestati” preko ministra zdravstva Johannesa Raucha do šefice socijaldemokrata (SPÖ) Pamele Rendi Wagner i ostalih.

Kronen Zeitung piše kako je liječnica iza sebe ostavila tri oproštajna pisma, natipkana na kompjutoru s porukom: “Puno se je pričalo, ali nitko nije ništa učinio”. Čitav niz optužbi uputila je Pokrajinskoj policijskoj direkciji Gornje Austrije od koje je očito očekivala da ju neće “ostaviti na cjedilu”. U nastavku list prenosi neke rečenice iz njenog oproštajnog pisma, iz kojeg se već na početku “čovjeku ježi koža”.

“Bez stresa, nećete me i tako više naći živu. Sada je 2,30. Povukla sam se u prostor za slučaj panike (opp. u preuređenje ordinacije uložila je 100.000 eura iz straha da će biti ubijena u napadu antivaksera) i ubit ću se. Ne mogu više…”, piše liječnica očito u petak rano ujutro, kratko pred svoju smrt. Pozitivne riječi uputila je samo bivšem ministru zdravstva Rudolfu Anschoberu, direktoru Ureda za zaštitu državnog poretka Omaru Haijawiju-Pirchneru, čiji su djelatnici preuzeli istragu i poznatoj austrijskoj psihologinji Adelheid Kastner.

List navodi kako je i kraj pisma, kao i njegov početak izuzetno dramatičan. Pokraj broja mobitela i bankovnog računa i ispisane riječi: “Prokleta Pokrajinska policijska direkcija Gornje Austrije!” Također i pismo koje je dr. Kellermayr uputila Liječničkoj komori izgleda kao “tužba mrtvaca”, navodi Krone i dodaje. Liječnica se žali da “nije bilo nikakve pomoći, da se je osjećala ostavljenom na cjedilu”. Isti izvor piše kako se je na kraju pisma zahvalila svojim djelatnicima koji su s njom radili u ordinaciji na suradnji i na neki način im se ispričala za počinjeno samoubojstvo.

Krone na kraju svega iznesenog postavlja pitanje: “Gdje su uopće granice pravne države: Onaj koji prijeti je poznat - ali svejedno gotovo da se ništa ne može učiniti?” Uz konstataciju: “Liječnica otjerana u smrt. Ali odgovori su višeslojni i ne baš jednostavni. Pravna država u ovom je slučaju došla na svoje granice”.

Iz priložene kronologije događanja vidljive su sve patnje, strah i zdvojnost mlade liječnice, koja je prijetnjama antivaksera otjerana u smrt. Nakon videa kojeg je snimila na prosvjedima pred klinikom u gradu Welsu u Gornjoj Austriji protiv vladinih korona mjera i cijepljenja u studenom prošle godine i potom ga objavila na Internetu. Bio je to ne samo početak prijetnji, nego kako se je sada pokazalo i njena smrtna presuda, navode mediji.

Nakon prvog prijetećeg pisma dr. Kellermayr je 22. studenoga 2022. godine cijeli slučaj prijavila nadležnoj Policijskoj inspekciji u Schörfingu. Već dan kasnije Pokrajinska policijska direkcija izvijestila ju je da su njeni IT stručnjaci ušli u trag pošiljatelju prijetećeg E-Maila i da putevi vode u “Darknet”, dakle izdvojeni dio interneta koji standardni web pretraživači ne indeksiraju tako da ne postoje pravne mogućnosti za progon, piše Krone i navodi kako je policija počela obilaziti, bolje rečeno kružiti oko ordinacije liječnice više puta dnevno od 30. studenoga. U travnju ove godine konačno je otkrivena jedna od osoba koje su joj prijetile. Bio je to Nijemac iz susjednog Stamberga. Potom je uslijedilo njegovo saslušanje od nadležnih njemačkih vlasti, ali osumnjičeni je odbio dati izjavu. Stoga je, kako navodi list, Državno tužiteljstvo u austrijskom Welsu obustavilo postupak, uz obrazloženje da za njegovo pokretanje ne postoji “tuzemna sudska nadležnost”.

Već 3. svibnja ove godine liječnica je bila konfrontirana sa sljedećom prijetnjom. Pošiljatelj E-Maila je najavio da će njenu liječničku ordinaciju ispisati krvlju njenih zaposlenika. Nakon toga su Direkcija za zaštitu državnog poretka i Tajna služba DSN preuzele istragu, koja je navodno vodila sve do Velike Britanije. Nakon svega toga 27. lipnja liječnica je izvijestila javnost da zatvara svoju ordinaciju. Mjesec dana kasnije odnosno 29. srpnja pronađena je mrtva u toj istoj ordinaciji u koju je uložila više od 100.000 eura za sigurnost svojih zaposlenika, pacijenata i same sebe te ih zaštitila od eventualnih napada antivaksera, koji su joj stalno prijetili. Od silnog straha koji joj se je očito uvukao pod kosti više se nije usudila, kako je rekla dok je još bila živa, izaći u uobičajenu šetnju sa svojim psom.

Konen Zeitung piše da se je mlada liječnica mjesecima hrabro borila protiv internetskih demona, ali posljednjih mjeseci, pod jakim psihičkim pritiskom, nije više uspjela izaći na kraj i sa “svojim unutarnjim demonima”. Isti izvor navodi kako je dr. Kellermayr prije dva tjedna pokušala oduzeti si život uključivši si infuziju s očito smrtonosnim sastojcima, ali je u zadnji trenutak spašena. Ono što je mnogima neshvatljivo je da tamošnji liječnik nije prepoznao opasnost da bi liječnica ponovno mogla potražiti put do sigurne smrti i prebacio je na liječenje u za to nadležnu psihijatriju. “Posljednja greška nadležnih gornjoaustrijskih pokrajinskih vlasti - u čitavom jednom nizu”, piše Kronen Zeitung.

Dnevni list Österreich također u svom današnjem tekstu pod naslovom “Smrt liječnice sada je slučaj za parlament” postavlja već u nadnaslovu pitanje “jesu li vlasti zakazale?” Jesu ili nisu, mlade 36-godišnje liječnice više nema na životu. Gornjoaustrijska policija tvrdi da je “sve moguće učinjeno” za njenu sigurnost . Ali to mnogi u Austriji, koja je od petka u šoku, ne vjeruju. I već počinje paljba po policiji i pravosuđu i traženja da se austrijski Parlament pozabavi tim tragičnim slučajem. I pitanjem kako zaštiti ljude od govora mržnje, netrpeljivosti, mobbinga i svih tih “razornih zla današnjice”, koja kruže društvenim mrežama i uništavaju ljude i njihove živote. Jer iz oproštajnog pisma je vidljivo da je dr. Kellermayr bila zdvojna i očajna i da se nije osjećala kao netko čije su nevolje shvaćene. I da joj je potrebna hitna pomoć, bez obzira u kojem obliku. Jer stalno je bila izložena psihičkom pritisku i smrtonosnim prijetnjama: “Prerezat ću ti grkljan”, “Ubit ću te” itd. A više nije ni mogla plaćati privatnu sigurnosnu tvrtku jer je došla do ruba bankrota, te je u lipnju odlučila zatvoriti svoju ordinaciju, piše Österreich. Dodaje kako je liječnica sama plaćala zaštitare, postavljanje kamera i sigurnosnih uređaja za poziv u hitnu pomoć itd. Sve zato što policija nije smatrala da joj treba osobna zaštita, koju je tražila. Nije bila spremna ni s njom podijeliti sigurnosne troškove, što je dr. Kellermayr predlagala. Mediji navode kako očito nitko nije prepoznao da je zatvaranje ordinacije bila samo uvertira u samoubojstvo, kojim je odlučila riješiti svoje strahovite višemjesečne patnje. I to samo zato što je cijepila ljude.

Predsjednik gornjoaustrijske Liječničke komore Peter Niedermoser je rekao: “Ova ljudska tragedija je nevjerojatan primjer koliko daleko može ići nekontrolirana mržnja u društvenim mrežama”. Napomenuo je kako je protekli tjedan osobno razgovarao s dr. Kellermayr o ponovnom otvaranju ordinacije, i da je Komora zadužila odvjetnika da istraži mogućnosti za siguran liječnički rad.

“Pomoć, koja je očito stigla prekasno”, konstatira na kraju list Österreich.

Austrijski mediji izvještavaju da će se sutra u 20 sati navečer na glavnom bečkom trgu ispred katedrale sv. Stjepana održati tihi prosvjedni skup, na kojem će lancem upaljenih svijeća i lampiona Bečani i svi ostali izraziti počast tragično preminuloj mladoj liječnici. Uz poziv na prestanak ubojitog govora mržnje i netrpeljivosti.