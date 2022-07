Smrt liječnice šokirala Austriju: 'Mržnja prema ljudima je neoprostiva. Ova mržnja mora konačno prestati'

Vijest o smrti Lise Marie Kellermayr, 36-godišnje liječnice opće prakse u Seewalchenu am Attersee u Gornjoj Austriji, koja je jučer pronađena mrtva u svojoj ordinaciji, ne samo da je zaprepastila nego je i ogorčila austrijsku javnost.

“Optužba i pitanje glase: Da li je moguće da se takovo što dogodi u današnje vrijeme. Da budeš ostavljen na cjedilu od službenih institucija, umjesto da te zaštite dok profesionalno obavljaš svoj posao”, piše danas austrijski dnevni list “Heute”. Ali i ostali austrijski mediji, koji izvještavaju da će u ponedjeljak u 20 sati u središtu Beča na trgu ispred katedrale sv. Štefana povodom smrti dr. Kellermayr biti održan skup, na kojem će se lancem upaljenih svijeća i lampiona tiho prosvjedovati protiv mržnje, netrpeljivosti, neosjetljivosti za tuđe probleme i skretanja pogleda u stranu, svega onoga što je zapravo u smrt odvelo ovu mladu austrijsku liječnicu.

Sve je počelo u studenome prošle godine kada je dr. Kellermayr na prosvjedima antivaksera protiv korona mjera i Covid cijepljenja pred bolnicom u gradu Welsu u Gornjoj Austriji snimila video o tome i stavila ga na društvene mreže. To je zapravo bila njena smrtna presuda, jer su je nakon toga počeli obasipati porukama mržnje i prijetnjama smrću, tražeći da prestane cijepiti ljude. Kada je potom liječnica objavila da joj se prijeti, situacija je postala još gora. Jedna od anonimnih osoba iz antivakserske scene poručila joj je da će joj “prerezati grkljan”, piše list Österreich . Prijetnja o kojoj su pisali i njemački mediji. List dodaje da ni onda kada je navedeni anonimac u Njemačkoj otkriven i znalo se je o kome se radi, nitko ništa nije poduzeo, čak ni Državno odvjetništvo, da zaštiti liječnicu od govora mržnje i prijetnji.

Druga prijetnja glasila je : “Ubit ću te”, a potpisao ju je, najvjerojatnije lažno, Claas W. 22. studenoga prošle godine. „Možeš mi prijetiti odvjetnicima, ali nećete me tako i tako naći. Umjesto toga sam odlučio naći tebe. Kad sam već kod toga, naravno da je samo po sebi razumljivo da ću pritom i sve tvoje zaposlenike u ordinaciji također poklati”, stajalo je u E-mailu, koji je objavio Heute. U nastavku piše kako je prijetnju završio rečenicom: “Ukoliko ćete pružati preveliki otpor kada vas dođem posjetiti, jednostavno ću vas ustrijeliti. Ali bila bi šteta, jer ćemo tako imati znatno manje razonode. Vidimo se!”

Nakon svih tih prijetnji smrću liječnica je, kako navode mediji uložila čak 45.000 eura od prošlog studenoga do pred svoju smrt u sigurnosne mjere u svojoj ordinaciji. “Da se radi samo o meni, sve to ne bi radila. Ali imam suodgovornost i prema mojim zaposlenicima. I ne mogu riskirati, da se nešto dogodi i mojim pacijentima”, rekla je tada dr. Kellermayr. Kako je objavila austrijska televizija ORF liječnica je od policije zatražila da joj stavi na raspolaganje zaštitare ili sufinancira troškove njihovog postavljanja. No, do toga očito nije došlo, te je sama angažirala sigurnosno osoblje, postavila kamere u ordinaciji, ugradila sigurnosna vrata i uređaj sa senzorima za poziv u hitnu pomoć itd. Ali, sve je bilo uzalud.

Kada više nije mogla psihički sve to izdržati, te prijetnje i silan strah dr. Kellermayer je krajem lipnja preko televizije poručila da zatvara svoju privatnu ordinaciju. Očito je to bila samo uvertira u samoubojstvo, kojim je odlučila riješiti svoje strahovite višemjesečne patnje. Policija je izvijestila da je sigurna da je riječ o samoubojstvu i da je uz mrtvo tijelo liječnice u ordinaciji pronađeno i njeno oproštajno pismo. Državno odvjetništvo, kako izvještavaju mediji odustalo je od obdukcije, uz obrazloženje da nema sumnje da se radi o samoubojstvu. U policijskom izvješću stoji: “Čin zdvojnosti”. U medijima: “Korona-drama- Tragična smrt liječnice progonjene od antivaksera”.

Nakon vijesti o samoubojstvu dr. Kellermayr, oglasili su se i visoki austrijski dužnosnici. Ministar zdravstva Johannes Rauch je na svom Twitter napisao: “Vijest o smrti dr. Kellermayr najdublje me je potresla. Svoj je život, kao liječnica, posvetila zdravlju i dobrobiti drugih. Prijetnje smrću protiv nje i njenih zaposlenika bila su brutalna realnost. Mržnja protiv ljudi je nedopustiva. I ta mržnja mora konačno prestati. Moje misli su kod obitelji i rodbine dr. Kellermayr”. List Heute piše kako ministrova izjava izaziva zgražanje, jer je upravo njegovo Ministarstvo to koje donosi mjere i uputstva za cijepljenje i moralo je znati za taj slučaj i pomoći mladoj liječnici u nevolji.

Heute navodi kako je dr. Kellermayer bila duboko razočarana ministrom, te da se to vidi i iz njene posljednje poruke na Twitteru napisane u srijedu, dva dana prije nego li je pronađena mrtva u svojoj ordinaciji, a u kojoj stoji: “ Jednom me je jedan novinar upitao što bi željela od aktualnog ministra zdravstva Johanna Raucha. Odgovor: Jednu kompetentnu nasljednicu ili kompetentnog nasljednika. #ostavkuraucha” Ovo posljednje ispisano znači - “ostavku Raucha”. Neki austrijski mediji na svojim portalima pišu o skandalu, da nitko, pa ni pravosuđe nije pomoglo mladoj liječnici koja je zapala u nevolje i postala meta progona antivaksera samo zato jer je radila svoj posao i cijepila ljude protiv korone.