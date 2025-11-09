Naši Portali
PJEŠAK POGINUO

Detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motorom se zaletio u pješaka brzinom od 168 km/h

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 21:56

Odmah po dojavi upućene su sve žurne službe, a internetom kruži i uznemirujuća snimka događaja.

U subotu oko 18.35 na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova dogodila se teška prometna nesreća. U pješaka se zaletio vozač motocikla i to brzinom od 168 kilometara na sat. Vozač je usmrtio pješaka, a poginuli je državljanin Češke. Odmah po dojavi upućene su sve žurne službe, a internetom kruži i uznemirujuća snimka događaja.

Motociklist je završio u Općoj bolnici Zadar s teškim ozljedama kralježnice i glave. Kako se neslužbeno doznaje, pišu 24sata, vozač je ugostitelj s područja Biograda. U vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet spomenutom dionicom bio je privremeno obustavljen, a očevidom je rukovodio županijski državni odvjetnik.

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
1/4

