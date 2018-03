Oprez! Lažni djelatnici Here pokušavaju prevariti građane

Osobe koje se lažno predstavljaju kao predstavnici Hrvatske energetske regulatorne agencije (Hera) pokušavaju prevariti građane! Kako nam je kazala jedna naša čitateljica, osoba koja se predstavila kao djelatnik Here pokušala je ući u njen stan uz objašnjenje da treba očitati brojilo električne energije.

Budući da je nedavno djelatnik HEP-a očitao to isto brojilo, gospođa ga nije pustila u stan. Kad je shvatio da neće ostvariti svoj naum, lažni djelatnik Here glasno joj je poručio da će zbog toga sljedeći mjesec dobiti račun za struju veći za 150 kuna. U Heri su nam potvrdili, naravno, da njihovi djelatnici ne obilaze stanove i ne očitavaju brojila jer to i nije posao te agencije. No već se otprije zna da su se predstavnici nekih tvrtki lažno predstavljali kako bi na prijevaru nagnali građane da potpišu prelazak drugom dobavljaču električne energije. Na meti su im uglavnom starije osobe.

Povod za lažno predstavljanje prevaranata kao djelatnika Here povezuje se s aktualnom temom promjena granice za crvenu, skuplju tarifu, o čemu mediji ovih dana intenzivno pišu, a Hera se u tim napisima često spominje.