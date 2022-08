Oporba tražila izvanrednu sjednicu, iz Sabora stigla odbijenica: 'Počinjemo 15. rujna'

"Sazivanje izvanredne sjednice nije u planu već samo redovna sjednica koja počinje 15. rujna. Tijekom idućeg tjedna, uoči redovitog jesenskog zasjedanja sastati će se Predsjedništvo Sabora i utvrditi plan rada", potvrđeno je.

Nakon što su Uskok i policija uhitili petero osumnjičenih zbog malverzacija s prirodnim plinom kojim raspolaže Ina, a koji je prodavan ispod tržišne cijene, čime šteta za energetsku kompaniju navodno premašuje milijardu kuna, dio oporbe je pozvao na sazivanje izvanredne saborske sjednice.

Zahtjev za izvanrednom sjednicom Kluba Socijaldemokrata već je stigao u Sabor, a na isto pozvali su i iz SDP-a , platforme Možemo te Mosta.

Socijaldemokrati smatraju da Vlada treba smijeniti sve članove Uprave Ine i Nadzornog odbora, no prije svega da premijer Andrej Plenković treba doći u Sabor te odgovoriti na pitanja zastupnika o sistemskoj korupciji.

Krađa i lopovluk su prešli svaku mjeru i o tome moramo razgovarati, ističu i u SDP-u te pozivaju vladajuće da podrže oporbeni zahtjev za izvanrednom sjednicom.

Platforma Možemo! traži izvanrednu sjednicu o upravljanju energetskim sektorom i energetskom krizom, kao i da Vlada odmah proglasi energetsku krizu.

Na sazivanje izvanredne sjednice Sabora ''zbog neviđene pljačke INA-e” pozvali su i iz Mosta čiji Nikola Grmoja pita gdje se sakrio predsjednik Sabora Gordan Jandroković i zašto predsjednik RH Zoran Milanović ne iskoristi svoje ovlasti i sazove zastupnike.

Sabor redovito ne zasjeda od 15. prosinca do 15. siječnja te od 15. srpnja do 15. rujna, no na zahtjev Vlade, većine zastupnika (76) ili predsjednika države, predsjednik Sabora, može ga sazvati na izvanredno zasjedanje.

Video: Koliko zapravo vrijedi 813 ukradenih milijuna?