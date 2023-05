Oporba kritizirala rebalans proračuna: Država ne štiti najranjivije, a zbog inflacije puni blagajnu

Saborska oporba u četvrtak je, prije formalne rasprave o njemu, kritizirala predloženi rebalans ovogodišnjeg državnoga proračuna, tvrdeći da država njime ne štiti najranjivije građane i da, zahvaljujući inflaciji, sve više puni svoju blagajnu, a HDZ ima drugačije viđenje.

Rebalansom niste zaštitili najranjivije, zahvaljujući inflaciji država je uprihodila nekoliko milijardi više nego je planirala, no građanima vraća samo mrvice kako bi se pokazala kao Robin Hodd, poručio je Vladi Marijan Pavliček (HS). Predloženim rebalansom proračunski se prihodi povećavaju za 1, 7 milijardi eura i očekuje se da će iznositi 26,6 milijardi eura.

Sjeća li se itko kada je kroz rebalans za toliko povećan proračun nakon samo četiri mjeseca od donošenja?, upitao je Peđa Grbin (SDP), ustvrdivši kako to govori da se nije na vrijeme i dobro planiralo. Obećavalo se povećanje plaća od 150 eura, a saznali smo da će to biti od 7 do 40 eura, to je realnost vašeg rada, rekao je ministru financija Marku Primorcu koji 'brani rebalans'.

Plaće će se, u prosjeku, povećati za 30 eura, a inflacija je troškove života poskupila za 300 eura, naglasio je Miro Bulj (Most), suglasan da inflacija najviše puni državnu blagajnu. Kako je moguće da uz pad broja stanovnika raste državna potrošnja?, pita se Stijepo Bartulica (DP) i ističe da način na koji država raspolaže novcima nije dobar, a da se to najbolje vidi po odlasku ljudi iz države. Naša država je previše prisutna i ima previsok udjel u BDP-u, javni sektor funkcionira kao nezasitna hobotnica, kazao je.

Sabor će o rebalansu glasovati 7. lipnja

Oporbena razmišljanja ne dijeli HDZ, čija Grozdana Perić naglašava da država rebalansom želi nastaviti pomagati građanima, nastaviti obnovu i savladati energetsku krizu. Nije točno da se građanima ne pomaže, unatrag šest godina prosječna neto plaća porasla je preko 300 eura, a s novim poreznim promjenama to će biti do 45 eura, naglasila je. Podsjetila je i da je minimalna plaća s 330 narasla na 560 eura, da je Vlada građanima i gospodarstvu pomogla s oko sedam milijardi eura, da smanjuje javni dug.

Za raspravu o rebalansu već se prijavila petina zastupnika, a njihov će broj, sasvim sigurno, narasti. Sabor će o rebalansu glasovati u srijedu, 7. lipnja, dok će se o amandmanima izjašnjavati u srijedu, 31. svibnja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zastupnike je pozvao da vode računa o načinu na koji podnose amandmane, jer u proceduru će samo oni koji su sastavljeni u skladu sa zakonom.