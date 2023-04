Operiran dječak koji je stradao od strujnog udara, čeka ga dugo liječenje

Višemjesečno liječenje čeka petnaestogodišnjeg dječaka kojemu je od posljedica strujnog udara na željezničkom kolodvoru u Slavonskom Brodu pola tijela teško opečeno. Dječak je stradao dok se u neopreznoj igri s prijateljem penjao na vagon i u bolnicu je zaprimljen vitalno ugrožen Policija je u subotu oko 18:40 sati zaprimila dojavu da je na brodskom željezničkom kolodvoru mlađa osoba u nesvijesti. Na mjesto nesreće izašli su policija i Hitna medicinska pomoć. Nakon obavljene inicijalne obrade u Općoj bolnici dr. Josipa Benčevića u Slavonskom Brodu, gdje je stigao u teškom stanju, dječak je iza ponoći prevezen u Kliniku za dječje bolesti Zagreb.

- Provedenim očevidom utvrđeno da se radi o maloljetnoj osobi koja se popela na vagon u sklopu kompozicije za rasute terete, nakon čega je došlo do strujnog udara. Djelatnici hitne pomoći su unesrećenom na mjestu događaja pružili liječničku pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu na daljnje liječenje – izvijestio je službenik za odnose s javnošću PU brodsko-posavske Tomislav Kovačević. Dodao je kako su u svezi navedenog događaja policijski službenici dostavili izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

Prema vijestima iz bolnice u Klaićevoj, teške opekline drugog i trećeg stupnja zahvatile su 50 posto tijela nesretnog dječaka te ga čeka višemjesečno liječenje. Operiran je, a jučer prijepodne, kada smo se interesirali za njegovo stanje, upravo su ga previjali.

- Upravo je u operacijskoj sali na previjanju područja zahvaćenih opeklinama. Hemodinamski je stabilan, i nadalje je u jedinici intenzivnog liječenja, na umjetnoj ventilaciji, analgosediran je i nadoknađuje mu se tekućina - doznajemo od prof. Gorana Roića, ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb.

On je istaknuo kako je u tijeku dodatna dijagnostika i praćenje eventualnih komplikacija dječaka, a za osam do 10 dana će se doći do definitivne procjene dubine opeklina i transplantacije kože - vlastitom, umjetnom ili "doniranom". Inače, ovakve teške ozljede vitalno su ugrožavajuće, ne neposredno, ali u ranom periodu, tako da idućih dana postoji mogućnost razvoja komplikacija, infekcije i slično. U bolnici u Klaićevoj svake godine bilježe više pacijenata s ovakvim ozljedama. - Rezultati naše ustanove su u ovom području izuzetni, na razini vrhunske medicine Europe i svijeta. U prvom redu zahvaljujući vrhunskim intenzivistima, dječjim kirurzima koji se bave opeklinama te dječjom traumatologijom - rekao je dr. Roić.

Iz Hrvatskih željeznica godinama upozoravaju na opasnost od uspinjanja na vagone zbog električnih vodova s naponom od 25.000 volti. Nažalost, upozorenja ne pomažu. Vagoni smješteni na dijelu pruge koji je nekoliko stotina metara zapadno od brodskog Željezničkog kolodvora već su desetljećima djeci i mladima primamljivo mjesto za avanturu. Prema podacima HŽ infrastrukture, prošle godine dogodila su se tri izvanredna događaja zbog udara električne struje visokog napona, od kojih su dvije osobe smrtno stradale, a jedna je ozlijeđena. U posljednjih šest godina dogodilo se 15 nesreća uzrokovanih strujnim udarom, od čega se u čak 13 slučajeva radilo o penjanju na vagone.

Ostale nesreće dogodile su se zbog penjanja na stup kontaktne mreže i penjanja na lokomotivu. U tim je izvanrednim događajima šest osoba poginulo, a 10 teško ozlijeđeno. Jedna smrtno stradala osoba i osam teško ozlijeđenih osoba bile su u dobi do 18 godina. U povodu najnovijeg slučaja stradavanja dječaka na brodskom željezničkom kolodvoru, u ovoj su tvrtki izrazili žaljenje i poslali upozorenje građanima o tome koliko je to zapravo opasno. Iz HŽ-a napominju da je napon na pruzi 113 puta jači od struje u kućanstvu te apeliraju na građane da se ne dovode u takve situacije.

- U željezničkome prometu električna energija se, osim za vuču, koristi i za napajanje raznih komunikacijskih i signalno-sigurnosnih sustava. Električni se vodovi nalaze posvuda, a ne samo na elektrificiranim prugama. Zato apeliramo na sve, osobito mlađu populaciju, da budu svjesni toga da nitko ne smije neovlašteno boraviti na željezničkome području koje nije označeno za slobodno kretanje i prelazak preko pruge jer, kao što to pokazuju crne statistike, cijena jednog selfija ili dokazivanja pred prijateljima može biti previsoka – navodi se u priopćenju HŽ infrastrukture.

Da bi se dogodio strujni udar poput ovog u Slavonskom Brodu, uopće nije potrebno dodirnuti vod kontaktne mreže. Dovoljno je doći u zonu opasnosti koja započinje na visini od tri metra od zemlje, a već samo prilaženje žicama kontaktnih vodova na blizinu manju od dva metra smrtno je opasno, upozorili su iz HŽ-a.

