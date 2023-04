Ravnatelj bolnice o opečenom dječaku: U komi je, opekline su zahvatile 50 posto tijela

Na željezničkom kolodvoru u Slavonskom Brodu jučer oko 19 sati došlo je do tragedije kada je od strujnog udara stradala maloljetna muška osoba. Prema neslužbenim informacijama, 15-godišnjak je stradao dok se navodno sa svojim prijateljem penjao po vagonima iza željezničkog kolodvora. Prevezen je u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti gdje mu se i dalje bore za život.

Ravnatelj bolnice Goran Roić potvrdio je za RTL Danas da je mladić zadobio teške ozljede i da je situacija ozbiljna. "On je u jedinici intenzivnog liječenja, u induciranoj je komi i monitoriraju se njegove vitalne funkcije. Opekline su vrlo teške i zahvatile su 50 posto tijela. To je jako puno i to je vitalno ugrožavajuće", rekao je Roić. Dodao je da se u ovakvim vrstama opeklina ne radi samo o koži.

"Napon od 25.000 volti prolazi kroz tijelo i može oštetiti vitalne strukture tijela", kazao je. Podijelio je i podatak da su do 2019. imali četiri do pet ozljeda ovakvog tipa u bolnici, a da je sada to jedan do dva slučaja na godinu. Ističe da su kampanje upozoravanja urodile plodom. "Pruga, vagoni i pružne konstrukcije nisu mjesto za zadržavanje i snimanje selfija. Ne morate biti u kontaktu s naponom, on može preskočiti na vas i dovesti do teških ozljeda", istaknuo je ravnatelj bolnice Roić.