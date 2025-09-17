Naši Portali
ORIJENTALNI STRŠLJEN

Opasni insekt vratio se u Hrvatsku nakon više od 50 godina. Posebno je opasan u ovo doba godine

Pixabay
Autor
Robert Jurišić
17.09.2025.
u 07:16

Prije nekoliko godina viđen je u Trstu. Tamo je stigao brodom. Nakon toga prešao je granicu sa Slovenijom.

Nakon više od 50 godina u Hrvatsku se vratio Orijentalni stršljen. On je gotovo iste veličine kao i europski stršljen, no potpuno se razlikuje u boji. Posebno je opasan u ovo doba godine, a nakon uboda dolazi do brojnih alergijskih reakcija, čak i smrt.

- Za njega se zna da je on bio prisutan i prije, međutim literaturnih podataka nema još od 70-ih godina prošlog stoljeća tako da se povukao i sad se ponovno vraća na svoje staro stanište. Na području Splita ga je zabilježio oko Kaštela u jednom kamenolomu - kazao je za NovuTV Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo.

Prije nekoliko godina viđen je u Trstu. Tamo je stigao brodom. Nakon toga prešao je granicu sa Slovenijom.

- U prvom trenutku treba isprati to mjesto sapunom i vodom, ako imamo staviti neko antiseptičko sredstvo i nakon toga hladni oblog - kazala je Ljupka Hitrova iz Zavoda za hitnu medicinu. Preporuka je da se ljudi odmah jave liječniku jer su ove situacije mogu biti opasne za život.

ubod insekt stršljen

Komentara 4

BI
billynik
07:34 17.09.2025.

Koji članak, vrh novinarstva.

ŠS
Štap sa glavom
08:11 17.09.2025.

Stršljen je insekt koji živi po principu ne diraj me neću niti ja tebe. I koliko to ljudi godišnje strada od stršljena uzmimo naspram stradavanja na romobilima i biciklima a da se o autima i ne govori.

Avatar patkovic
patkovic
08:43 17.09.2025.

u boboti kod vukovara grize sitan tigrasti komarac i po danu samo ako je malo hladovina a osa ima puno samo su malo manje

