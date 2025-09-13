Invazija azijskog stršljena prijeti Europi: Je li ova zemlja sljedeća na udaru?

Na najvećem od Kanalskih otoka, Jerseyju, stručnjaci upozoravaju na alarmantnu invaziju azijskih stršljena (Vespa velutina), koji su ove godine preplavili otok. Naime, pronađeno je 500 gnijezda od početka 2025., što je četiri puta više nego lani, a procjenjuje se da na otoku trenutno obitava oko 5 milijuna ovih invazivnih insekata. Strahuje se da bi Jersey mogao postati odskočna daska za daljnje širenje stršljena prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema podacima udruge Jersey Asian Hornet Group, svako gnijezdo može sadržavati do 10.000 stršljena, što stvara ogroman izazov za lokalne vlasti. John De Carteret, osnivač udruge, ističe da je sustav prijavljivanja preopterećen zbog ogromnog broja koji je prijavljen. "Neumoljiv priljev prijava vrši ogroman pritisak na vladine resurse“, rekao je De Carteret, dodajući da su zabilježeni i bolni ubodi, koji mogu biti kobni za osobe s alergijama", rekao je.

Samo ove godine zabilježeno je 469 gnijezda, u usporedbi sa 130 u 2024., što ukazuje na zaostatak u uklanjanju gnijezda. Vladini službenici, zajedno s profesionalnim kontrolorima štetočina i volonterima, bore se s logistikom, ali nedostatak resursa otežava pravovremenu reakciju. "Jednostavno nam treba više podrške i ljudi koji će se aktivno uključiti", naglasio je De Carteret.

Azijski stršljen, porijeklom iz jugoistočne Azije, prvi put je zabilježen u Velikoj Britaniji 2016. godine, ali se posljednjih godina širi agresivnije, posebno na jugoistoku Engleske. Ovi stršljeni imaju razoran utjecaj na domaće populacije insekata, posebno medonosne pčele i ose, koje su ključne za oprašivanje. Studija Sveučilišta u Exeteru otkrila je da crijeva azijskih stršljena sadrže tragove oko 1400 različitih vrsta insekata, s medonosnim pčelama kao omiljenim plijenom. Stršljeni stižu na otoke i u Ujedinjeno Kraljevstvo slučajno, putem uvozne robe poput biljaka, cvijeća, drva ili voća, a poznato je da tijekom toplijih mjeseci čak prelijeću iz Francuske. Njihova prisutnost zabilježena je u Koutu, Sussexu, Surreyju, Hampshireu, pa čak i u Yorkshireu i Northumberlandu, piše Daily Mail.

Za razliku od ekološki važnog europskog stršljena, koji nije agresivan i ne ugrožava zdrave kolonije pčela, azijski stršljen lako se prepoznaje. "Najlakši način je gledati njihove noge", objašnjava profesorica Helen Roy, ekologinja na UKCEH-u i Sveučilištu u Exeteru. Azijski stršljeni imaju žuto-smeđe noge, dok su noge europskih stršljena samo smeđe. Manji su, vitkiji i imaju jarke narančaste nijanse na glavi.

Stručnjaci pozivaju građane da prijavljuju ako su ih vidjeli putem aplikacije Asian Hornet Watch ili online obrasca UKCEH-a. S obzirom na brzo širenje i ekološku prijetnju, hitna akcija potrebna je kako bi se spriječilo daljnje ugrožavanje biodiverziteta i sigurnosti stanovništva. Jersey i Ujedinjeno Kraljevstvo suočavaju se s ozbiljnim izazovom, a uspjeh u borbi protiv ove invazivne vrste ovisit će o suradnji vlasti, stručnjaka i građana.