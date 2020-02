Oni mu se predali, a on ih ubio pa kazao: Pobio sam ustaše!

Dragan Birač, na zagrebačkom Županijskom sudu u odsutnosti je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora zbog ratnog zločina, odnosno ubojstva supružnika Mladena i Anđelke Bišćan te Jagode Brkljačić u Hrvatskoj Kostajnici u rujnu 1991. Prema optužnici, ubio ih je nakon što su se predali i s rukama podignutim u zrak izašli u dvorište obiteljske kuće.

Za ubojstvo civila Anđelke Bišćan i Jagode Brkljačić osuđen je na osam godina zatvora, a za ubojstvo ratnog zarobljenika Mladena Bišćana također na osam godina, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od 12 godina zatvora.

Prema optužnici, pripadnici paravojnih srpskih postrojbi napali su 8. rujna 1991. Hrvatsku Kostajnicu sa svih strana. Hodali su po gradu, provjeravali ima li koga po kućama te pucali. Iz kuće u kojoj su bili Bišćani im je uzvraćeno, a pucali su Mladen Bišćan, koji je bio u pričuvno sastavu MUP-a te njegov tada 14-godišnji sin Danijel. Pripadnici Biračeve postrojbe opkolili su kuću Bišćanovih te su im naredili da se predaju. Prvo je iz kuće s podignutim rukama izašao Danijel Bišćan kojem je netko od srpskih paravojnika kazao da legne na pod. On je to učinio, a kada su iz kuće s podignutim rukama izašli njegovi roditelji i baka, po njima je pucano, a Danijel Bišćan čuo je Birača kako govori:

- Pobio sam ustaše.

Samo ubojstvo roditelja i bake nije vidio, no da je Birač počinitelj svjedočio je i u drugom sudskom postupku u kojem su bile optužene četiri druge osobe, no postupak protiv njih je obustavljen. Bišćan je nakon ubojstava roditelja i bake, bio zarobljen 14 mjeseci, a kada je postao punoljetan otišao je u HV. Iskazivao je da dobro zna što je rafalna paljba, što se pokazalo bitnim. Naime, srpski paravojnici imali su uglavnom poluautomatsko oružje, a tek zapovjednici i bitni ljudi automatsko. Birač je imao automatsko oružje. On je zamolbenim putem saslušan u Srbiji.