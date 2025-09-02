Naši Portali
POD UDAROM NEVREMENA

VIDEO Nevrijeme izazvalo kaos u Trstu: Obilna kiša poplavila ulice, promet u kolapsu

screenshot/facebook
Autor
Lina Šantak
02.09.2025.
u 23:39

Kiša je u nekoliko navrata bila toliko jaka da su ulice u središtu grada, poput via Ghega i via Mazzini, bile potpuno pod vodom.

Nakon što je rano jutros sjeverozapadnu Istru pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i gotovo dvije tisuće udara groma, slične vijesti stižu iz Italije, gdje je nevrijeme zahvatilo Trst i izazvalo velike probleme – od poplava ulica do nestanaka struje i prometnog kaosa.

Snažno nevrijeme pogodilo je Trst u ponedjeljak navečer i u vrlo kratkom vremenu izazvalo brojne probleme – od poplava i prometnog kolapsa do nestanaka struje. U samo 30 minuta, od 18:47 do 19:15, palo je čak 40 milimetara kiše, a novi pljusak stigao je i poslije 21 sat – s dodatnih 21 mm kiše u samo 16 minuta, piše talijanski Il Piccolo. Kiša je u nekoliko navrata bila toliko jaka da su ulice u središtu grada, poput via Ghega i via Mazzini, bile potpuno pod vodom. Autobusi su se jedva kretali, a vlasnici lokala su već ranije postavili barijere u pokušaju da zaštite svoje prostore.

Viale Miramare i obalna zona Trsta našle su se pod 30 centimetara vode. Iz šahtova je voda izbijala pod pritiskom, a više desetaka ih je doslovno izletjelo iz ležišta. U Roianu, jedna je ulica postala blatni potok, dok su se u drugim dijelovima grada, poput via Revoltella i via Cantù, stvarali pravi slapovi. Via Fabio Severo ostala je u mraku zbog lokaliziranog nestanka struje, dok se kasno navečer u via dell’Eremo dogodio odron – zid se srušio na parkirani automobil.

Ni bolnica Maggiore nije prošla bez posljedica – voda je prodrla u podrumske i skladišne prostore, ali srećom, odjeli s pacijentima ostali su netaknuti. Zbog loših vremenskih uvjeta, brodska linija Trst–Muggia (Delfino Verde) privremeno je obustavljena. Grad je građanima poručio da budu oprezni – poplave i srušene grane stvaraju dodatne rizike, kako za vozače, tako i za pješake.

U Muggiji je u više navrata zatvarana via di Trieste, dok su poplave zabilježene i na drugim dijelovima prometnica prema Lazzarettu, uključujući largo Caduti i via Frausin.

