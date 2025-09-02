Naši Portali
SILOVITO NEVRIJEME

Gradske službe ne staju: Grad Novigrad poziva građane da prijave štetu

Trenutno još nema službenih podataka o ukupnoj materijalnoj šteti, naglasio je gradonačelnik Novigrada i dodao da će točne brojke biti poznate tek nakon detaljne procjene koja se očekuje kroz tjedan dana.

Rano jutros sjeverozapadni dio Istre zahvatilo je snažno olujno nevrijeme, praćeno iznimno jakom kišom. U vrlo kratkom vremenu, na tom je području zabilježeno gotovo 100 litara kiše po četvornom metru, dok je broj udara groma u svega dva sata dosegnuo gotovo dvije tisuće. Najveće posljedice osjetio je Novigrad, gdje su pod vodom ostali dječji vrtić, dom za starije osobe i gradska sportska dvorana. Sve nadležne službe od ranog jutra rade na terenu.

Iako su glavni zahvati na sanaciji završeni tijekom dana, intervencije i dalje traju na nekoliko kritičnih lokacija gdje se voda još uvijek ispumpava. Pred gradom, komunalnim timovima, vatrogascima i mještanima tek slijedi složen posao potpune normalizacije.

Gradonačelnik Novigrada, Anteo Milos, u izjavi za Dnevnik HTV-a istaknuo je kako su trenutačni prioriteti vraćanje u funkciju dječjeg vrtića i doma za umirovljenike. Prostorije koje su bile zahvaćene poplavom prolaze dezinfekciju, a sve se snage usmjeravaju prema što bržoj obnovi normalnih uvjeta za boravak i rad u tim ustanovama.

"Što se tiče Sportske dvorane, večeras se kreće s isušivanjem dijela koji je zahvaćen vodom. Vjerujemo da ćemo to uspjeti sanirati u nekoliko dana. Radi se i na drugim objektima", rekao je Milos. "Na našim web stranicama objavili smo upute kako prijaviti štetu u narednih sedam dana. To je važno kako bi Grad, kao jedinica lokalne samouprave, ispunio zakonsku obvezu u visini 20% izvornih prihoda i kako bi se mogla proglasiti elementarna nepogoda", istaknuo je gradonačelnik.

Trenutno još nema službenih podataka o ukupnoj materijalnoj šteti, no već sada je jasno da je pogođeno više sektora – od poljoprivrede i privatnih kuća do hotela i javnih ustanova, naglasio je Milos i dodao da će točne brojke biti poznate tek nakon detaljne procjene koja se očekuje kroz tjedan dana. Sanacija oštećenih područja nastavlja se i idućih dana, a sve službe ostaju u stanju pripravnosti dok se stanje u potpunosti ne stabilizira.

"Vatrogasci su zabilježili preko 170 poziva, bit će toliko intervencija na području Umaga, Buja i Novigrada, sudjeluje preko 80 vatrogasaca s 30 vozila", rekao je za HRT Dino Kozlevac, vatrogasni zapovjednik Istarske županije. 

Istaknuo je kako sve češći ekstremni vremenski uvjeti zahtijevaju ozbiljniji i dugoročniji pristup planiranju prostora, posebno kada je riječ o sustavu oborinske odvodnje. Prema njegovim riječima, nekada su takvi problemi bili kvalitetnije riješeni, no danas se vidi da je taj segment godinama bio zanemarivan. Upozorio je i na to da, s obzirom na ubrzane klimatske promjene, postoji opravdana zabrinutost hoćemo li ubuduće moći učinkovito pratiti tempo i prilagođavati se novim izazovima koje ovakve pojave donose.

