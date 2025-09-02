Gradske službe ne staju: Grad Novigrad poziva građane da prijave štetu

Rano jutros sjeverozapadni dio Istre zahvatilo je snažno olujno nevrijeme, praćeno iznimno jakom kišom. U vrlo kratkom vremenu, na tom je području zabilježeno gotovo 100 litara kiše po četvornom metru, dok je broj udara groma u svega dva sata dosegnuo gotovo dvije tisuće. Najveće posljedice osjetio je Novigrad, gdje su pod vodom ostali dječji vrtić, dom za starije osobe i gradska sportska dvorana. Sve nadležne službe od ranog jutra rade na terenu.

Iako su glavni zahvati na sanaciji završeni tijekom dana, intervencije i dalje traju na nekoliko kritičnih lokacija gdje se voda još uvijek ispumpava. Pred gradom, komunalnim timovima, vatrogascima i mještanima tek slijedi složen posao potpune normalizacije.

Gradonačelnik Novigrada, Anteo Milos, u izjavi za Dnevnik HTV-a istaknuo je kako su trenutačni prioriteti vraćanje u funkciju dječjeg vrtića i doma za umirovljenike. Prostorije koje su bile zahvaćene poplavom prolaze dezinfekciju, a sve se snage usmjeravaju prema što bržoj obnovi normalnih uvjeta za boravak i rad u tim ustanovama.

FOTO Ovo su posljedice snažnog nevremena koje je pogodilo Istru

"Što se tiče Sportske dvorane, večeras se kreće s isušivanjem dijela koji je zahvaćen vodom. Vjerujemo da ćemo to uspjeti sanirati u nekoliko dana. Radi se i na drugim objektima", rekao je Milos. "Na našim web stranicama objavili smo upute kako prijaviti štetu u narednih sedam dana. To je važno kako bi Grad, kao jedinica lokalne samouprave, ispunio zakonsku obvezu u visini 20% izvornih prihoda i kako bi se mogla proglasiti elementarna nepogoda", istaknuo je gradonačelnik.

Trenutno još nema službenih podataka o ukupnoj materijalnoj šteti, no već sada je jasno da je pogođeno više sektora – od poljoprivrede i privatnih kuća do hotela i javnih ustanova, naglasio je Milos i dodao da će točne brojke biti poznate tek nakon detaljne procjene koja se očekuje kroz tjedan dana. Sanacija oštećenih područja nastavlja se i idućih dana, a sve službe ostaju u stanju pripravnosti dok se stanje u potpunosti ne stabilizira.

"Vatrogasci su zabilježili preko 170 poziva, bit će toliko intervencija na području Umaga, Buja i Novigrada, sudjeluje preko 80 vatrogasaca s 30 vozila", rekao je za HRT Dino Kozlevac, vatrogasni zapovjednik Istarske županije.

Istaknuo je kako sve češći ekstremni vremenski uvjeti zahtijevaju ozbiljniji i dugoročniji pristup planiranju prostora, posebno kada je riječ o sustavu oborinske odvodnje. Prema njegovim riječima, nekada su takvi problemi bili kvalitetnije riješeni, no danas se vidi da je taj segment godinama bio zanemarivan. Upozorio je i na to da, s obzirom na ubrzane klimatske promjene, postoji opravdana zabrinutost hoćemo li ubuduće moći učinkovito pratiti tempo i prilagođavati se novim izazovima koje ovakve pojave donose.