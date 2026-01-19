Naši Portali
NESREĆA U NJEMAČKOJ

Požar u stanu izazvao pravu dramu: Otac skočio kroz prozor da spasi život pa ozlijedio noge, majku i dijete izvlačili vatrogasci

Ilustracija/Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 09:16

Iz stana u kojem je izbio požar spašene su i dvije mačke, koje su udahnule veću količinu dima

U požaru koji je izbio u stanu u Mörfelden-Walldorfu u saveznoj pokrajini Hessen, 41-godišnji muškarac spas je potražio skokom kroz prozor te je pritom ozlijedio noge. Njegova supruga i njihovo malo dijete evakuirani su uz pomoć vatrogasnih ljestvi. Zbog sumnje na trovanje dimom, svi su prevezeni u bolnicu, dok uzrok izbijanja vatre još nije utvrđen. Drama se odvijala u stambenoj zgradi u Mörfeldenu kada je izbio požar u jednom od stanova. Muškarac je pokušao izbjeći vatru i dim te je skočio kroz prozor zahvaćenog stana. Kako je priopćila policija, pri padu je zadobio ozljede nogu. U tom trenutku njegova 34-godišnja supruga i njihovo dijete, mlađe od dvije godine, još su se nalazili na prozoru, a vatrogasci su ih sigurno izvukli pomoću ljestvi s platformom, piše Fenix.

Vatrogasne ekipe evakuirale su i ostale stanare zgrade. Nakon što je požar ugašen, većina se mogla vratiti u svoje domove. Iz stana u kojem je izbio požar spašene su i dvije mačke, koje su, prema policijskim navodima, udahnule veću količinu dima. Otac, majka i dijete zadržani su u bolnici radi liječničkog nadzora zbog mogućeg trovanja dimom. Stan u kojem je buknula vatra trenutačno nije pogodan za stanovanje. Policija još nije objavila procjenu štete, a okolnosti pod kojima je došlo do požara i dalje se istražuju.

Lažni policajci zovu građane i nagovaraju da odu u banku i njima predaju novac
Ključne riječi
prozor vatrgasci požar Njemačka

