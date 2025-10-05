Drama Plave kamenice, poznati kuhar objavio da je on vlasnik žigova: 'Vidimo se na Adventu ili javnom WC-u'

Poznati kuhar Mario Mandarić se oglasio da je već neko vrijeme vlasnik 'Kulta Plave Kamenice' poznatog gastro portala. Naime, Mandarić je postao službeni nositelj žigova 'Kult Plave Kamenice' i 'Plava Kamenica'. To je Mandarić objavio na svom Facebook profilu dodajući da se za sve jave njegovom odvjetniku.

Foto: Screenshot/Facebook

Poznati hrvatski chef Mario Mandarić ne želi eskalirati situaciju, niti voditi ikakve ratove već je, kako kaže, samo htio demonstrirati kako vlasnik portala Kult Plave kamenice nije dorastao da bi nekoga prozivao radi li dobro ili ne. "Od 2019. naovamo ne reagiram na njegove negativne komentare i kritike. I to ne samo upućene meni nego i po ljudima za koje pouzdano znam da su odlični u svom poslu. Stvarno pretjeruje, a imam osjećaj da je baš mene osobno uzeo na zub. Pri tom, mislim da zadnjih pet, šest godina nije pojeo niti jedno moje jelo... Zaštitom imena Plava kamenica pokazao sam da jednostavno nije adekvatan za svoj posao. Ako nemaš osnove poslovne pismenosti, nisi zaštitio svoj brend, tko si ti i odakle ti pravo da ikoga prozivaš za neprofesionalnost. Ne želim ulaziti u kuloarske priče, ali puno sam puta vidio da neke ljude na našoj gastro sceni uzdiže u nebesa bez razloga, dok one koji bi to zaslužili kritizira...", kaže mladi chef, koji je do prije nekoliko dana vodio kuhinju u zagrebačkom restoranu Noel, koji nosi jednu zvjezdicu, a njegovim odlaskom iz tog restorana bavio se upravo portal Kult Plave kamenice.

"Da, u Noelu sam bio praktički do prije nekoliko dana. Fine dining jest gušt, u uživam u pripremi takvih jela, ali ne mogu više ići samo za svojim guštima. Imam obitelj, dijete, i ne vidim se dugoročno u poslu u kojem radim za plaću. Imam firmu za konzalting, nekoliko već potpisanih ugovora i fokus mi je sada na tome", rekao je Mandarić, kojeg je šira hrvatska javnost upoznala kad ga je magazin Forbes za 2021. uvrstio na europsku listu iznimnih pojedinaca mlađih od 30 u raznim industrijama. Povod je bio njegov projekt osvješćivanja o hrani “Food waste awareness”, a koliko je društveno osjetljiv i spreman posvetiti se i ciljevima izvan svog osobnog interesa pokazao je angažmanom oko gradnje više od 200 javnih bunara u Ugandi.

O cijeloj situaciji se oglasio i poznati novinar i voditelj Romano Bolković na svom Facebooku koji je istaknuo da kako je moguće da 'ozbiljan' gastro portal ne zaštiti vlastiti brend i da mu ga netko drugi registrira. "U hrvatskoj gastro-sceni nedavno se dogodio presedan koji otvara ozbiljna pitanja o profesionalnosti i poslovnoj pismenosti medija koji se predstavljaju kao autoriteti u ugostiteljstvu. Portal Kult Plave Kamenice, koji godinama javno recenzira restorane, savjetuje goste i radi s velikim sponzorima, nikada nije zaštitio svoj naziv ni brend. Rezultat: ugledni chef i poduzetnik Mario Mandarić postao je službeni nositelj žigova “Kult Plave Kamenice” i “Plava Kamenica” (registracije br. 20241167 i 20241168, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH).

Kako je moguće da se digitalni medij, koji godinama posluje, prima oglašivački novac i tvrdi da je “najutjecajniji gastro portal u regiji”, pokazao ovakvu poslovnu naivnost? Brend je osnovni kapital svakog medija. Registracija žiga je elementarna zaštita identiteta, pogotovo ako portal živi od reputacije i sponzorstava. Mandarić je, nakon godina javnih kritika koje je taj portal upućivao njemu i njegovim projektima, jednostavno iskoristio pravnu prazninu. “Kupio sam i registrirao ono što je bilo slobodno — nešto što su oni sami zanemarili. Ako desetljeće prozivate druge da nisu profesionalni, a ni sami ne štitite vlastiti naziv, to govori sve o razini poslovne ozbiljnosti”, komentira Mandarić.

Ovaj slučaj otvara nekoliko pitanja: Kako portal koji se financira od oglašivača i suradnji nije osigurao osnovnu pravnu zaštitu svog identiteta?

Što takav previd govori sponzorima i partnerima koji plaćaju prisutnost na tom mediju?

Kako javno vjerovati kritikama i ocjenama nekog tko vlastiti brend ostavlja nezaštićenim?

U digitalno doba, gdje se sadržaj i reputacija monetiziraju, pravno vlasništvo nad imenom brenda presudno je za kredibilitet i sigurnost poslovanja. U ovom slučaju pokazalo se da dugogodišnja prisutnost na tržištu nije garancija profesionalnog vođenja brenda. Mandarićev potez stavlja ogledalo pred cijelu scenu: dok KPK godinama ocjenjuje tuđe restorane i propitkuje njihove poslovne odluke, vlastiti temeljni alat identiteta — ime — ostavili su potpuno nezaštićenim. Za svakoga tko radi s medijima ili ulaže u marketing, ovo je ozbiljno upozorenje da reputacija bez pravne podloge može nestati preko noći", napisao je Bolković na svom Facebooku.