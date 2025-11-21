Naši Portali
IZNIO SVOJ STAV

Plenković: 'Mirovni plan izrazito loš za Ukrajinu'

Zagreb: Održana 127. sjednica Vlade
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
21.11.2025.
u 17:08

Zelenski je rekao da će predložiti "alternative" američkom planu za okončanje sukoba s Rusijom, koji se općenito smatra vrlo povoljnim za Moskvu, obećavajući da neće "izdati" interese Ukrajine

Mirovni plan za rat u Ukrajini koji podržavaju Sjedinjene Američke Države "nije pravedan" i "izrazito je loš" za Kijev jer gubi teritorij, mora odustati od članstva u NATO-u i ograničiti svoju vojsku, rekao je u petak hrvatski premijer Andrej Plenković u Dubrovniku. "Mislim da je (plan) za Ukrajinu izrazito loš zato što de facto gubi teritorij tri svoje velike regije: Donjecka, Luhanska i Krima. Sve ostalo, o tome da mora odustati od ambicija za članstvo u NATO-u, limitirati svoje snage, (to je) čitav niz nepovoljnih elemenata za Ukrajinu", rekao je Plenković novinarima na marginama sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma u Dubrovniku.

Američki dužnosnik izjavio je u četvrtak da američki plan za Ukrajinu uključuje sigurnosna jamstva Washingtona i njegovih europskih saveznika jednaka jamstvima NATO-a u slučaju budućeg napada, potvrđujući ranija izvješća u tisku. Prema tom planu, Kijev bi se morao obvezati da se nikada neće pridružiti NATO-u i ne bi koristio mirovne snage, iako plan predviđa stacioniranje europskih borbenih zrakoplova u Poljskoj radi zaštite zemlje. Ipak, Plenković je u petak kazao da je svaki prijedlog koji dovodi do mira dobar, no naglasio da ovaj "nije pravedan" te da je potrebno vidjeti što o njemu misli Ukrajina.

"Ja ne mogu govoriti u ime ukrajinskih vlasti, ali vodeći računa o tome da je Hrvatska zemlja koja je bila žrtve velikosrpske Miloševićeve agresije, koja je imala privremeno okupirana područja koja je vratila nazad u svoj ustavnopravni poredak, ovakav plan, koji bi de facto nagradio agresiju, ... to bi bilo po meni za Ukrajinu i interese ukrajinskog naroda loše, nemam tu nikakvih dilema", istaknuo je Plenković.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je u petak da neće izdati nacionalne interese svoje zemlje. U video izjavi pozvao je Ukrajince da ostanu ujedinjeni u onome što je opisao kao jedan od najtežih trenutaka u povijesti zemlje, dodajući da očekuje veći politički pritisak tijekom sljedećeg tjedna.

Zelenski je rekao da će predložiti "alternative" američkom planu za okončanje sukoba s Rusijom, koji se općenito smatra vrlo povoljnim za Moskvu, obećavajući da neće "izdati" interese Ukrajine. Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom.

Rusi rangirali zemlje prema razini neprijateljstva. Na popisu i Hrvatska, evo na kojoj poziciji
Ključne riječi
Volodimir Zelenski mirovni sporazum Andrej Plenković rat u Ukrajini

Avatar Banana man
Banana man
17:24 21.11.2025.

2022 imali su mnogo više i bez i jedne ljudske žrve. tada im je boris johnson došao irekao da ne prihvate mirovni plan da će im britanci pomoći. gdje je sada boris? pa daj frende pomogni sada

ČU
Čuružan
17:34 21.11.2025.

Plenki ako znaš bolji plan, koji ne uključuje i dalju pogibiju Ukrajinskog naroda, za teritorije koje nikada neće moći povratiti . . . slobodno reci. Dosta je bilo demagogije i od tebe i od Brisela.

