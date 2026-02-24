Hrvatski ministar dobio visoko priznanje za podršku Ukrajini u Kijevu: Poruka snažne podrške protiv ruske agresije

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman odlikovan je Ordenom za zasluge II. stupnja tijekom boravka u Kijevu u utorak na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. "Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu snažnog i prijateljskog partnerstva između Hrvatske i Ukrajine, ali i kao podsjetnik na Domovinski rat kada sam primio odlikovanja od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Hrvatski narod izborio je slobodu nakon agresije te danas svojim iskustvom kao jedina članica Europske unije koja se uspješno obranila od agresije, želi nastaviti pružati političku, gospodarsku i humanitarnu potporu ukrajinskom narodu u borbi za slobodu", napisao je Grlić Radman na X-u.

Grliću Radmanu je odličje za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, humanitarnim aktivnostima te promicanju Ukrajine u međunarodnoj zajednici uručio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha. "Hrvatska ostaje uz Ukrajinu - u obrani slobode, suvereniteta i europskih vrijednosti", naglasio je šef hrvatske diplomacije koji je u Kijevu bio uz premijera Andreja Plenkovića, odlikovanog Ordenom kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja.

Sibiha je napisao na X-u da mu je bila čast uručiti odličje "istinskom prijatelju Ukrajine". "Današnji posjet još je jednom pokazao nepokolebljivu solidarnost Hrvatske s Ukrajinom, na čemu smo iskreno zahvalni. Uz podršku naših prijatelja i partnera, pobijedit ćemo", poručio je Sibiha.

Sibiha je Grlića Radmana te ministre vanjskih poslova Španjolske i Poljske, Josea Manuela Albaresa i Radoslawa Sikorskog, odveo u obilazak ukrajinske tehnološke i obrambene tvrtke Skyfall. "Iz prve ruke smo vidjeli kako ukrajinske inovacije rastu pod pritiskom - brzo, pametno i provjereno u borbi. Proizvodnja se širi. Kapaciteti rastu. Odlučnost je nepokolebljiva. Ukrajinska obrambena industrija ne brani samo našu zemlju - ona jača sigurnost Europe", objavio je Sibiha na X-u te pozvao partnere da ulože u ukrajinsku obrambenu industriju.