Europske djevojčice do 15 godina svjetske rekorderke u pušenju

Europske tinejdžerice u dobi od 13 do 15 godina imaju najvišu stopu konzumacije duhana među svojim vršnjakinjama u svijetu, a svaki sedmi adolescent na kontinentu redovito koristi vape uređaje i e-cigarete, pokazuju najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Analiza WHO-a otkriva kako je Europa na putu da zadrži status najvećeg potrošača duhana u svijetu i do 2030. godine. Posebno zabrinjavaju trendovi među ženama i mladima, gdje se bilježi sporiji pad pušenja nego u drugim dijelovima svijeta. Čak četiri od deset odraslih pušačica u svijetu – njih oko 62 milijuna – živi u Europi. Istodobno, oko četiri milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina na kontinentu koristi duhanske proizvode. Kad je riječ o elektroničkim cigaretama i srodnim proizvodima, Europa bilježi najvišu prevalenciju redovitih maloljetnih korisnika – 14,3 posto djece u dobi od 13 do 15 godina koristi e-cigarete.

Među odraslima Europa je druga u svijetu po učestalosti korištenja e-cigareta, odmah iza Azije. Procjenjuje se da konzumacija duhana svake godine uzrokuje oko 1,1 milijun smrti u Europi, što je i dalje jedan od vodećih preventabilnih uzroka smrtnosti, piše The Guardian. Prema podacima WHO-a, iako je ukupna stopa pušenja u nekim europskim zemljama u padu, napredak je spor i neujednačen. U pojedinim državama bilježi se stagnacija, a negdje čak i porast konzumacije među mladima, osobito kada je riječ o novim nikotinskim proizvodima. Stručnjaci upozoravaju da se percepcija rizika kod adolescenata značajno promijenila – mnogi e-cigarete doživljavaju kao "bezopasniju" alternativu klasičnom pušenju iako znanstveni dokazi potvrđuju da nikotin, bez obzira na oblik konzumacije, stvara snažnu ovisnost i negativno utječe na razvoj mozga kod mladih osoba.

Dodatni je problem dostupnost aromatiziranih proizvoda, koji su posebno privlačni mlađoj populaciji. Voćne, slatke i egzotične arome često prikrivaju gorak okus nikotina, čime se snižava prag prvog eksperimentiranja. Javnost i zdravstvene institucije sve češće upozoravaju da se takvi proizvodi plasiraju putem trendova na društvenim mrežama, influencera i vizualno atraktivne ambalaže, što dodatno otežava kontrolu i nadzor. WHO ističe da su se zemlje koje su dosljedno provodile visoke trošarine, stroge zabrane oglašavanja i potpune zabrane pušenja u zatvorenim javnim prostorima pokazale uspješnijima u smanjenju prevalencije. No regulatorni okvir u mnogim državama još uvijek ne prati dovoljno brzo razvoj tržišta nikotinskih proizvoda, uključujući grijane duhanske proizvode i jednokratne vape uređaje.

Stručnjaci upozoravaju da bi bez snažnijih preventivnih kampanja i strožeg nadzora Europa mogla izgubiti desetljeća napretka u borbi protiv ovisnosti o nikotinu. Regionalni direktor WHO-a za Europu dr. Hans Kluge upozorio je da će bez "ubrzanih i odlučnih mjera" Europa i 2030. ostati regija s najlošijim pokazateljima. Posebno je istaknuo zabrinjavajuće visoke stope korištenja e-cigareta među djecom, za što je optužio agresivne marketinške strategije duhanske industrije.

Prema njegovim riječima, visoka stopa pušenja među europskim djevojčicama nije slučajna, već rezultat ciljanog oglašavanja aromatiziranih proizvoda i sofisticiranog marketinga putem društvenih mreža. Kao primjere dobre prakse naveo je Belgiju, Dansku i Nizozemsku, koje su uvele strožu regulaciju novih nikotinskih proizvoda, zabrane aroma i ograničenja oglašavanja.

Podaci pokazuju i velike razlike među državama. Ujedinjeno Kraljevstvo na dobrom je putu da ostvari cilj smanjenja prevalencije pušenja za 30 posto među osobama starijima od 15 godina, a s ukupnom stopom od 13 posto nalazi se među zemljama s najnižom potrošnjom duhana u Europi.

Ipak, analiza otkriva da samo trećina europskih država ima zakone koji zabranjuju pušenje u svim javnim prostorima, a samo četvrtina zemalja u potpunosti zabranjuje oglašavanje duhanskih proizvoda. Stručnjaci upozoravaju da bi desetljeća napretka mogla biti ugrožena ako se regulativa ne prilagodi tržištu nikotinskih proizvoda koje se brzo mijenja, uz naglasak da se i na nove proizvode moraju primijeniti jednako stroge mjere kao i na klasične cigarete kako bi se zaštitile buduće generacije.