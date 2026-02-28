Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Izrael napao Iran: Eksplozije diljem Teherana
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ALARMANTNO UPOZORENJE

Europske djevojčice do 15 godina svjetske rekorderke u pušenju

Danas se obilježava Svjetski dan nepušenja
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
28.02.2026.
u 08:57

Procjenjuje se da konzumacija duhana u Europi svake godine uzrokuje oko 1,1 milijun smrti

Europske tinejdžerice u dobi od 13 do 15 godina imaju najvišu stopu konzumacije duhana među svojim vršnjakinjama u svijetu, a svaki sedmi adolescent na kontinentu redovito koristi vape uređaje i e-cigarete, pokazuju najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Analiza WHO-a otkriva kako je Europa na putu da zadrži status najvećeg potrošača duhana u svijetu i do 2030. godine. Posebno zabrinjavaju trendovi među ženama i mladima, gdje se bilježi sporiji pad pušenja nego u drugim dijelovima svijeta.  Čak četiri od deset odraslih pušačica u svijetu – njih oko 62 milijuna – živi u Europi. Istodobno, oko četiri milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina na kontinentu koristi duhanske proizvode. Kad je riječ o elektroničkim cigaretama i srodnim proizvodima, Europa bilježi najvišu prevalenciju redovitih maloljetnih korisnika – 14,3 posto djece u dobi od 13 do 15 godina koristi e-cigarete.

Među odraslima Europa je druga u svijetu po učestalosti korištenja e-cigareta, odmah iza Azije. Procjenjuje se da konzumacija duhana svake godine uzrokuje oko 1,1 milijun smrti u Europi, što je i dalje jedan od vodećih preventabilnih uzroka smrtnosti, piše The Guardian. Prema podacima WHO-a, iako je ukupna stopa pušenja u nekim europskim zemljama u padu, napredak je spor i neujednačen. U pojedinim državama bilježi se stagnacija, a negdje čak i porast konzumacije među mladima, osobito kada je riječ o novim nikotinskim proizvodima. Stručnjaci upozoravaju da se percepcija rizika kod adolescenata značajno promijenila – mnogi e-cigarete doživljavaju kao "bezopasniju" alternativu klasičnom pušenju iako znanstveni dokazi potvrđuju da nikotin, bez obzira na oblik konzumacije, stvara snažnu ovisnost i negativno utječe na razvoj mozga kod mladih osoba.

Dodatni je problem dostupnost aromatiziranih proizvoda, koji su posebno privlačni mlađoj populaciji. Voćne, slatke i egzotične arome često prikrivaju gorak okus nikotina, čime se snižava prag prvog eksperimentiranja. Javnost i zdravstvene institucije sve češće upozoravaju da se takvi proizvodi plasiraju putem trendova na društvenim mrežama, influencera i vizualno atraktivne ambalaže, što dodatno otežava kontrolu i nadzor. WHO ističe da su se zemlje koje su dosljedno provodile visoke trošarine, stroge zabrane oglašavanja i potpune zabrane pušenja u zatvorenim javnim prostorima pokazale uspješnijima u smanjenju prevalencije. No regulatorni okvir u mnogim državama još uvijek ne prati dovoljno brzo razvoj tržišta nikotinskih proizvoda, uključujući grijane duhanske proizvode i jednokratne vape uređaje.

Stručnjaci upozoravaju da bi bez snažnijih preventivnih kampanja i strožeg nadzora Europa mogla izgubiti desetljeća napretka u borbi protiv ovisnosti o nikotinu. Regionalni direktor WHO-a za Europu dr. Hans Kluge upozorio je da će bez "ubrzanih i odlučnih mjera" Europa i 2030. ostati regija s najlošijim pokazateljima. Posebno je istaknuo zabrinjavajuće visoke stope korištenja e-cigareta među djecom, za što je optužio agresivne marketinške strategije duhanske industrije.

Prema njegovim riječima, visoka stopa pušenja među europskim djevojčicama nije slučajna, već rezultat ciljanog oglašavanja aromatiziranih proizvoda i sofisticiranog marketinga putem društvenih mreža. Kao primjere dobre prakse naveo je Belgiju, Dansku i Nizozemsku, koje su uvele strožu regulaciju novih nikotinskih proizvoda, zabrane aroma i ograničenja oglašavanja.

Podaci pokazuju i velike razlike među državama. Ujedinjeno Kraljevstvo na dobrom je putu da ostvari cilj smanjenja prevalencije pušenja za 30 posto među osobama starijima od 15 godina, a s ukupnom stopom od 13 posto nalazi se među zemljama s najnižom potrošnjom duhana u Europi.

Ipak, analiza otkriva da samo trećina europskih država ima zakone koji zabranjuju pušenje u svim javnim prostorima, a samo četvrtina zemalja u potpunosti zabranjuje oglašavanje duhanskih proizvoda. Stručnjaci upozoravaju da bi desetljeća napretka mogla biti ugrožena ako se regulativa ne prilagodi tržištu nikotinskih proizvoda koje se brzo mijenja, uz naglasak da se i na nove proizvode moraju primijeniti jednako stroge mjere kao i na klasične cigarete kako bi se zaštitile buduće generacije.

Evo u kojim slučajevima će se pobačaj moći napraviti u nekoj od zemlja EU, a troškove će pokriti poseban fond
Ključne riječi
zabrana pušenja Europa mladi pušenje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!