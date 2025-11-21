Naši Portali
OPTUŽENI SURADNICI ZELENSKOG

Zastupnici iz stranke Zelenskog traže vladu nacionalnog jedinstva. Ukrajinu trese korupcijski skandal

Autor
Danijel Prerad
21.11.2025.
u 15:11

Ranije ovog mjeseca, Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) optužio je osam osumnjičenika u velikoj korupcijskoj shemi usmjerenoj oko državne tvrtke za nuklearnu energiju Energoatom. Timur Mindich , bliski suradnik Zelenskog, imenovan je vođom, a bliski prijatelj predsjednika, bivši zamjenik premijera Oleksiy Chernyshov, također je osumnjičenik

Neki zastupnici iz stranke predsjednika Volodimira Zelenskog pozvali su na stvaranje vlade nacionalnog jedinstva koja bi uključivala članove oporbe. Oko 10 provladinih zastupnika je potpisalo otvoreno pismo u kojem pozivaju predsjednika Zelenskog da vrati autoritet parlamenta i moć kabineta ministara, koji su dugo u sjeni Ureda predsjednika, a koji je sada upleten u najveći korupcijski skandal Zelenskog predsjedništva. David Arakhamia, šef vladajuće frakcije Sluge naroda u parlamentu, rekao je da ta izjava ne predstavlja stav cijele stranke ili njezine parlamentarne frakcije.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Volodimir Zelenski

