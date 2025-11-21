Zastupnici iz stranke Zelenskog traže vladu nacionalnog jedinstva. Ukrajinu trese korupcijski skandal

Neki zastupnici iz stranke predsjednika Volodimira Zelenskog pozvali su na stvaranje vlade nacionalnog jedinstva koja bi uključivala članove oporbe. Oko 10 provladinih zastupnika je potpisalo otvoreno pismo u kojem pozivaju predsjednika Zelenskog da vrati autoritet parlamenta i moć kabineta ministara, koji su dugo u sjeni Ureda predsjednika, a koji je sada upleten u najveći korupcijski skandal Zelenskog predsjedništva. David Arakhamia, šef vladajuće frakcije Sluge naroda u parlamentu, rekao je da ta izjava ne predstavlja stav cijele stranke ili njezine parlamentarne frakcije.
