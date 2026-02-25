Neruska nafta iz Omišlja već teče za Mađarsku i Slovačku

JANAF je danas objavio kako je na Terminalu Omišalj u tijeku iskrcavanje tereta sirove nafte za potrebe partnera MOL Grupe. U dolasku je do početka travnja ukupno još sedam tankera za istoga korisnika JANAF-ova naftovodnog sustava. Svi tankeri prevoze isključivo naftu neruskog podrijetla. Ta informacija u skladu je s onom prije objavljenom, prema kojoj je Slovnaft, koji je dio MOL Grupe, naručio sedam tankera nafte od Norveške, Libije, Kazahstana i Saudijske Arabije. Tako je sasvim u pravu bio ministar Ante Šušnjar, koji je na svojem X profilu u ponedjeljak otkrio kako neruska nafta prema Mađarskoj i Slovačkoj već teče Jadranskim naftovodom.

Danas je održana naftna koordinacija između Hrvatske, Mađarske i Slovačke, na kojoj je zaključeno, prema kasnijoj dnevnoj tiskovnoj konferenciji, kako Mađarska i Slovačka imaju dovoljno zaliha nafte te ne postoji neposredna opasnost za sigurnost njihove opskrbe. Naglašeno je kako postoji i alternativni put opskrbe naftom, a to je Jadranski naftovod, koji ima dovoljno kapaciteta. Anna Kaisa Itkonen, glasnogovornica EK za energetiku, kazala je kako su Mađarska i Slovačka potvrdile da su počele koristiti zalihe nafte, dok je hrvatska delegacija istaknula kako se neruska nafta već prevozi kroz JANAF prema Mađarskoj i Slovačkoj. Itkonen je potvrdila kako dodatne isporuke neruske nafte koje je MOL grupa ugovorila također ulaze u hrvatski naftni terminal, osiguravajući sigurnost opskrbe u Mađarskoj i Slovačkoj.

Također je rekla da su o tom pitanju u utorak u Kijevu razgovarali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ursula von der Leyen izjavila je da su ruski napadi na naftovod Družba imali izravan utjecaj na europsku energetsku sigurnost. – Oštro osuđujemo ove ruske napade. Željela bih zahvaliti premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na njegovim naporima da osigura i poveća transport nafte u Mađarsku, Slovačku i Srbiju putem Jadranskog naftovoda. U međuvremenu, tražimo da se ubrzaju popravci naftovoda Družba nakon ruskih napada – kazala je von der Leyen.

Ukrajina tvrdi da pokušava popraviti naftovod i ponudila je organiziranje alternativnih ruta za transport nafte u zemlje EU putem svog naftovoda Odesa – Brodi, što je manji naftovod, kojim bi se moglo premostiti oštećenje na Družbi, javlja Reuters. Također je priopćeno da Europska komisija razumije da je Ukrajina spremna ubrzati popravke Družbe te da EU procjenjuje takvu opciju. Na pitanje mađarskog novinara je li točno da Hrvatska ne želi transportirati rusku naftu, glavna glasnogovornica Komisije Paula Pinho rekla je da je bitno da nafte ima, a ne njezino podrijetlo te da konačan cilj i jest odmaknuti se u cijelosti od ruske nafte.

– Rusija stalno iskorištava potrebu za svojim energentima – rekla je Pinto. Ministar Ante Šušnjar još danas i sutra boravi u službenom posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, tijekom kojega u Washingtonu i Pittsburghu sudjeluje na nizu sastanaka i međunarodnih događanja posvećenih energetskoj sigurnosti i jačanju transatlantske suradnje.

Razgovaralo se i o projektima regionalne energetske infrastrukture, među kojima su Južna plinska interkonekcija s Bosnom i Hercegovinom te projekt Jonsko-jadranskog plinovoda, koji je važan strateški koridor za diverzifikaciju opskrbe plinom u regiji. Ministar je pritom naglasio da Jadranski naftovod predstavlja pouzdanu alternativnu rutu opskrbe neruskom naftom za srednju Europu, čime Hrvatska dodatno doprinosi stabilnosti regionalnoga energetskog sustava.