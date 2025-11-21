Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
UKRAJINA POD PRITISKOM

Dramatično obraćanje Volodimira Zelenskog: 'Pred nama bi mogao biti iznimno težak izbor'

Volodimir Zelenski
Foto: Facebook/Screenshot
1/3
Autor
Dora Taslak
21.11.2025.
u 16:39

"Ukrajina je trenutačno pod neviđenim pritiskom", istaknuo je ukrajinski predsjednik u obraćanju građanima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se građanima te poručio da Ukrajina prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svojoj novijoj povijesti. Istaknuo je da je država pod neviđenim pritiskom i da bi pred njom mogao biti težak izbor. Kako je naveo, situacija u kojoj se zemlja nalazi zahtijeva maksimalnu konsolidaciju društva.

"Ukrajina je trenutačno pod neviđenim pritiskom. Pred nama bi mogao biti iznimno težak izbor - između gubitka dostojanstva ili rizika gubitka ključnog partnera", kazao je. Podsjetio je na zakletvu koju je položio 2019. godine, naglašavajući pritom da je to bila zakletva, a ne formalnost. "Ja, Volodimir Zelenski, izabran voljom naroda za predsjednika Ukrajine, obvezujem se da ću svim svojim djelima braniti suverenitet i neovisnost Ukrajine“, rekao je.

Predsjednik je, kako prenosi prm.ua, posebno naglasio da neće izdati interese države te da je nacionalni interes Ukrajine temeljan u svakoj odluci. "Mirno ćemo raditi s Amerikom i svim partnerima“, rekao je. Uz to, ističe kako Ukrajina ne smije dati povoda za diskreditaciju i optužbe o nevoljkosti za mir ili diplomaciju.

Kako je kazao, ukrajinski tim radi 24 sata dnevno kako bi zaštitio ključne pozicije države. U svom obraćanju, podsjetio je na prve dane invazije i na jedinstvo naroda. Napomenuo je da danas zemlji ponovno treba isto takvo ujedinjenje. "A to je, zapravo, najstrašnija stvar koja se može dogoditi Rusiji – vidjeti jedinstvo Ukrajinaca“, rekao je. Pozvao je građane, političare i državne institucije da djeluju zajedno i izbjegavaju unutarnje sukobe.

"Sada nam također treba jedinstvo, više nego ikad, kako bismo u našem domu imali dostojan mir. Obraćam se svim Ukrajincima sada. Naš narod, građani, političari, svi moraju stati zajedno, doći k sebi, prestati s glupostima, prestati s političkim igrama. Država mora raditi, parlament ratujuće zemlje mora raditi ujedinjeno, vlada ratujuće zemlje mora raditi učinkovito. Svi mi zajedno ne smijemo zaboraviti i ne smijemo zamijeniti tko je točno danas neprijatelj Ukrajine“, ističe.

Prema ukrajinskom predsjedniku, sljedeći tjedan bit će težak i pun događaja, a neprijatelj će pokušati oslabiti društvo. Pozvao je da se to ne dopusti. "I mi ćemo uspjeti“, smatra. Zaključno je naglasio da ukrajinski narod zaslužuje mir utemeljen na dostojanstvu i slobodi: "Dostojanstvo i sloboda. Slava Ukrajini."
Rusi rangirali zemlje prema razini neprijateljstva. Na popisu i Hrvatska, evo na kojoj poziciji
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Volodimir Zelenski

Komentara 45

Pogledaj Sve
Avatar barba_arba
barba_arba
16:43 21.11.2025.

Nije ti lako, ali dok su velikani povijest kao Charles de Gaulle i kralj Petar kidnuli za London i iz raznih pubova organizirali otpt, ti si ostao u zemlji. Svaka čast i slava.

Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
16:58 21.11.2025.

Crni petak za ukrofile. Uvjetna kapitulacija je na stolu

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
17:10 21.11.2025.

Imao si ti mogućnost puno boljeg izbora, ali nisi želio niti čuti. Pravio si se frajer pred svijetom. Sada objašnjavaj svom narodu zašto gubiš petinu zemlje, zašto ne možeš u NATO, zašto će ti vojska biti prepolovljena, zašto nećeš smjetii imati dalekometno oružje zašto...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy shares iftar with Ukrainian Muslim soldiers in Kyiv
Premium sadržaj
OPTUŽENI SURADNICI ZELENSKOG

Zastupnici iz stranke Zelenskog traže vladu nacionalnog jedinstva. Ukrajinu trese korupcijski skandal

Ranije ovog mjeseca, Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) optužio je osam osumnjičenika u velikoj korupcijskoj shemi usmjerenoj oko državne tvrtke za nuklearnu energiju Energoatom. Timur Mindich , bliski suradnik Zelenskog, imenovan je vođom, a bliski prijatelj predsjednika, bivši zamjenik premijera Oleksiy Chernyshov, također je osumnjičenik

Učitaj još

Kupnja