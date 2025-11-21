Dramatično obraćanje Volodimira Zelenskog: 'Pred nama bi mogao biti iznimno težak izbor'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se građanima te poručio da Ukrajina prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svojoj novijoj povijesti. Istaknuo je da je država pod neviđenim pritiskom i da bi pred njom mogao biti težak izbor. Kako je naveo, situacija u kojoj se zemlja nalazi zahtijeva maksimalnu konsolidaciju društva.

"Ukrajina je trenutačno pod neviđenim pritiskom. Pred nama bi mogao biti iznimno težak izbor - između gubitka dostojanstva ili rizika gubitka ključnog partnera", kazao je. Podsjetio je na zakletvu koju je položio 2019. godine, naglašavajući pritom da je to bila zakletva, a ne formalnost. "Ja, Volodimir Zelenski, izabran voljom naroda za predsjednika Ukrajine, obvezujem se da ću svim svojim djelima braniti suverenitet i neovisnost Ukrajine“, rekao je.

Predsjednik je, kako prenosi prm.ua, posebno naglasio da neće izdati interese države te da je nacionalni interes Ukrajine temeljan u svakoj odluci. "Mirno ćemo raditi s Amerikom i svim partnerima“, rekao je. Uz to, ističe kako Ukrajina ne smije dati povoda za diskreditaciju i optužbe o nevoljkosti za mir ili diplomaciju.

Kako je kazao, ukrajinski tim radi 24 sata dnevno kako bi zaštitio ključne pozicije države. U svom obraćanju, podsjetio je na prve dane invazije i na jedinstvo naroda. Napomenuo je da danas zemlji ponovno treba isto takvo ujedinjenje. "A to je, zapravo, najstrašnija stvar koja se može dogoditi Rusiji – vidjeti jedinstvo Ukrajinaca“, rekao je. Pozvao je građane, političare i državne institucije da djeluju zajedno i izbjegavaju unutarnje sukobe.

"Sada nam također treba jedinstvo, više nego ikad, kako bismo u našem domu imali dostojan mir. Obraćam se svim Ukrajincima sada. Naš narod, građani, političari, svi moraju stati zajedno, doći k sebi, prestati s glupostima, prestati s političkim igrama. Država mora raditi, parlament ratujuće zemlje mora raditi ujedinjeno, vlada ratujuće zemlje mora raditi učinkovito. Svi mi zajedno ne smijemo zaboraviti i ne smijemo zamijeniti tko je točno danas neprijatelj Ukrajine“, ističe.

Prema ukrajinskom predsjedniku, sljedeći tjedan bit će težak i pun događaja, a neprijatelj će pokušati oslabiti društvo. Pozvao je da se to ne dopusti. "I mi ćemo uspjeti“, smatra. Zaključno je naglasio da ukrajinski narod zaslužuje mir utemeljen na dostojanstvu i slobodi: "Dostojanstvo i sloboda. Slava Ukrajini."