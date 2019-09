Oglas župe pokrenuo raspravu: Iznajmljuju sobe muškim studentima, ali pod jednim uvjetom

Objava na Facebook stranici osječke Župe sv. Ćirila i Metoda privukla je pažnju mnogih građana, a pokrenuta je i prava rasprava u koju se uključio i sam župnik. U središtu pozornosti našle su se, naime, sobe koje župa želi iznajmiti studentima.

– Ukoliko poznajete studente (muške), kojima treba soba blizu campusa u Osijeku, neka se slobodno jave u inbox ili naiđu u župni ured. Imamo 5 dvokrevetnih soba na raspolaganju! Studenti trebaju imati preporuku župnika! Evo i nekoliko fotografija – objava je koja je privukla pažnju mnogih.

Jedan sugrađanin odmah je upitao zašto je potrebna preporuka župnika, a odgovor mu je odmah dao župnik Alojz Kovaček.

– Da, preporuka župnika. Što Vam tu nije jasno? Namjera nam je odgajati katoličku mladež (za preodgajanje, nemamo uvjeta). Iznajmljivanje ovih soba nije komercijalnog karaktera kao što ovdje neki insinuiraju. Ako netko ima negativan stav prema Crkvi, sigurno se u ovim prostorima ne bi osjećao ugodno i neka potraži drugi smještaj. Zainteresirani roditelji i studenti neka slobodno navrate i popričaju sa mnom – napisao je župnik Kovaček.

No, njegov odgovor nije zadovoljio jednu ženu koja se upustila u daljnju raspravu.

Foto: Screenshot

– Malo ste si kontradiktorni, da ste istinski vjernici kako se predstavljate (a što niste, jer vam je cilj samo apsolutno, do srži kriva, loša propaganda), onda studente nećete diskriminirati na temelju preporuke župnika ili ih nazivali katoličkom mladeži. Katolička mladež nema nikakve veze s tim koliko netko ide u crkvu te sjedi li ispred oltara pet puta na tjedan. Ali vama je to očito nepoznanica. A za negativan stav prema crkvi (namjerno s malim c, jer niste veliko ni zaslužili) ste si isključivo sami krivi s time što skrivate pedofile u svojim redovima, što iskrivljavate takozvanu svetu knjigu i što sve ne, zaboravili ste ono glavno, prava i istinska vjera NE mrzi te NE diskriminira. Jer ono u što vi vjerujete, konstantno govori da ljubiš druge kao sam sebe – napisala je ona.

Rasprava tu nije stala te su pale brojne teške riječi, no župnik je za Glas Slavonije objasnio o čemu se radi.

– U tom prostoru živjele su časne sestre i nakon deset godina službe odlučile su se vratiti u Italiju. Prostor koji je potpuno uređen ostao je neiskorišten i razmišljali smo da li da ostane prazan ili da ga ponudimo studentima. Dobra je strana što je župa u blizini kampusa, sobe su uredne i čiste, ipak, kako je riječ o župnom prostoru, moraju se poštovati određena pravila. Naime, nužno je poštovati kućni red, ne organizirati tulume i sl. – kaže župnik Kovaček.

Mnogi su mu zamjerili i što traže samo muške studente.

– Onaj student koji želi učiti ima pravo na mir i tišinu. Inače, bilo je upita zašto ne primamo djevojke. Smatramo da to nije primjereno s obzirom na to da su u župi tri svećenika, i nije riječ ni o kakvoj diskriminaciji, ni glede spola ni glede vjere. Naravno da ćemo sobe izdati nekome tko živi u katoličkoj vjeri – rekao je.

Cijena najma iznosi 1000 kuna, a studenti će potpisati ugovor te će župa uredno plaćati porez.

– Cijena je takva da doslovno pokriva "amortizaciju". Nisam ekonomski stručnjak, no smatram da je cijena realna. Inače, nadamo se da ćemo dogodine prostor iznajmljivati siromašnijim studentima, dakako onima koji rastu u vjeri i s Crkvom – kaže osječki župnik.