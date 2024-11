Odvjetnik: Sin Hrvoja Petrača danas će se predati u Remetinec

Novica Petrač bi tijekom dana trebao postati dostupan organima gonjenja, potvrdio je to njegov odjvetnik Fran Olujić. On je ranije, po ovlaštenju svog klijenta, kazao da bi se Petrač u najkraćem mogućem roku trebao pojaviti u Republici Hrvatskoj i staviti na raspolaganje tijelima progona.

Inače, u ogromnoj aferi koja trese hrvatsko zdravstvo, EPPO i USKOK vode dvije paralelne istrage. Dok EPPO tvrdi da su iza svega Hrvoje Petrač i njegova dvojica sinova Novica i Nikola, USKOK ih zasad nije obuhvatio istragom u kojoj su glavni osumnjičenici Vili Beroš, Krešimir Rotim i Saša Pozder. Novica Petrač, pak, poriče optužbe EPPO-a.

Podsjetimo, brojne WhatsApp poruke iz grupe Petrač&Pozder isplivale su nakon uhićenja bivšeg ministra Vilija Beroša i još nekoliko ljudi u novoj aferi navodne muljaže s nabavom medicinske opreme. Poruke koje su razmijenili kontroverzni poduzetnik Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola s poduzetnikom Sašom Pozderom otkrivaju na koji način su se sklapali dogovori s bolnicama u Hrvatskoj, ali i način na koji je Beroš bio upleten s njima. Više o toj temi čitajte ovdje.

Jutarnji list danas je, pak, pisao o uvjetima u Remetincu koji su dočekali bivšeg ministra Beroša. Navodno je za njega bila spremljena soba broj četiri na 1. odjelu zatvorskog odjela. Sačekao ga je i televizijski prijemnik, a Beroš je poput još nekih "kapitalaca" koji su bili dovođeni u Remetinec, iako je zatvor "prebukiran", dobio samicu.

Za njega ćeliju nisu posebno okrečili kao što je to navodno bio slučaj prije nego su doveli Milana Bandića, zagrebačkoga gradonačelnika, ali pravosudni su policajci, kako piše Jutarnji list, dobili neke posebne upute za boravak zatvorenika u Okružnom zatvoru u Zagrebu. Šetnja u kavezu. To je poseban tretman koji je dobio u nedjelju za prvu šetnju od 10 sati do podneva, na koliko je pravo imao Vili Beroš.

Kavez, žicom sa svih strana ograđen prostor površine 50-ak četvornih metara, sagrađen je prije oko pola godine i smješten je u dvorištu. Inače, taj dio dvorišta jedino je vidljiv kad se otvore velika željezna vrata za ulazak "marica" u unutarnji prostor zatvora. Osim žice sa svih strana, trenutačno najpoznatiji pritvorenik u Remetincu i nebo će gledati kroz žicu. Moći će kad poželi sjesti na klupicu i predahnuti. Više čitajte ovdje.

FOTO Bivši ministar Vili Beroš