Je li EPPO zbog Turudića sabotirao vlastitu i istragu USKOK-a o 'Beroševim mikroskopima'!?

Da Uskok nije u petak pokrenuo akciju "Beroševi mikroskopi", EPPO bi sljedeći tjedan, kako je preneseno medijima, dao uhititi ministra zdravstva i sedmoricu ostalih te bi bio slavljen kao institucija koja se jedina istinski bori protiv korupcije u vrhu države, dok bi USKOK i DORH na čelu s Ivanom Turudićem pretrpjeli težak udarac od kojeg bi se teško oporavili. Tada bi najveći naglasak bio na dijelu priopćenja EPPO-a koji se sada pretežito ignorira, a u kojem navode kako u splitskom slučaju "nije došlo do stjecanja nepripadne imovinske koristi na štetu proračuna Europske unije "jer je odbijen mito, a u preostala tri slučaja operacijski mikroskopi precijenjeni su 619.582,64 eura "na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske".

Naravno da bi slijedilo pitanje: "Zašto to nisu odradili USKOK i DORH na čelu s Turudićem". Percepciji hrvatskih tijela progona, pukim slučajem ili namjerno, bila bi učinjena nepopravljiva šteta. Opet bi se nizale optužbe kao u slučaju potpredsjednice Vlade Gabrijele Žalac, kako ni Vili Beroš ne bi bio procesuiran da nije EPPO-a. Nije teško pretpostaviti što bi pak mediji, politika i društvene mreže radili DORH-u i Turudiću da je obrnuta situacija pa da je USKOK upao s priopćenjem u EPPO-ovu akciju i da onda navodno glavni osumnjičenici u inozemstvu i čitava nacija po medijima čitaju dijelove izvidnih materijala u posjedu USKOK-a prije nego ih je i EPPO dobio na uvid.

Tek će se vidjeti tko je i kakvu korist ili štetu imao od aktualnog institucionalnog dualizma, ali zasad definitivno ispada da je EPPO sabotirao vlastitu istragu samo kako bi dokazali da je USKOK upao u njihovu istragu afere "Mikroskopi". USKOK je nakon početka akcije, koju su mediji ubrzo "probili" i okupili se pred domom Vilija Beroša, objavio šturo priopćenje da se provode uhićenja i druge hitne dokazne radnje koje su rezultat izvida USKOK-a zbog osnovane sumnje da je više osoba, od kojih je jedan visoki državni dužnosnik, na području Zagreba i Skradina, počinili koruptivna kaznena djela.

Vrlo općenito i bez ikakvih detalja. EPPO je ipak povezao to priopćenje s medijskim objavama o pretresu doma ministra zdravstva, te možda i dodatno provjerio, pa zaključio da se radi o predmetu u kojem su oni vodili, kako su se kasnije očitovali, "preliminarno istraživanje na vlastitu incijativu ("ex officio")", u značenju po službenoj dužnosti. Je li bilo u interesu njihove "preliminarne istrage" pa i uskočke akcije, to EPPO-ovo istrčavanje s priopćenjem kako bi se pohvalili da oni na tom predmetu rade od srpnja, te da za razliku od USKOK-a oni sumnjiče Vilija Beroša da je primio mito, a trojicu Petrača da su vodili cjelokupnu organizaciju afere "Mikroskop" te razmjenjivali navodno inkriminirajuće poruke na WhatsApp-u? Koja je svrha svekolikih objava bila osim radi javnog dojma kako je zapravo USKOK upao u EPPO-ovu istragu, a na retoričko zašto, slijedi odgovor teoretičara zavjera kako bi se ipak Beroša zaštitilo od "primanja mita". Nikola Grmoja je i ovaj put otišao korak dalje ustvrdivši kako se možda htjelo zaštititi glavu korupcijske hobotnice, a zna se na koga je mislio.

Premda, u hrpi poruka koje su postale dostupne javnosti iz EPPO-ova predmeta, koliko god to neki forsirali, zasad nema dokaza da je Beroš primio mito sve i da se na njega odnose poruke u kojima se koristi naziv Mali. To što su članovi WhatsApp skupine međusobno pričali stvarajući dojam da su potkupili i ministra, nije dokaz, dok se to na neki konkretan način ne potvrdi jer je netko mogao i fingirati predaju mita ministru, a zapravo zadržati novce za sebe. Mogao je Beroš u svojoj naivnosti ili iz drugih razloga postati dio "korupcijske afere" a da to ni ne zna. Naravno, puno bolje zvuči da je Beroš primio mito, unatoč imidžu "dobrice" kod nekih, a kod drugih na zlu glasu još od covid mjera. A osobito jer to diže rejting EPPO-u, a unizuje DORH, što je očito i po tome kako se mistificiraju razlike u istragama EPPO-a i USKOK-a, iako je očigledno da su one posljedica razlike u dokaznim materijalima s kojima dvije institucije raspolažu.

Naime, EPPO je istražujući vinsku aferu Tomislava Tolušića došao u posjed mobitela Nikole Petrača, koji kad je otključan u njemu nije nađeno ništa protiv Petrača u vinskoj priči, ali je nađena "otvorena knjiga" o aferi "Mikroskop" iz koje mediji sada selektivno objavljuju poruke koje su razmjenjivali trojica Petrača i Saša Pozder. Bizarno je što je prethodno USKOK tražio te materijale od EPPO-a, koji ih je stavio na raspolaganje medijima, ali ne i USKOK-u jer i dalje inzistiraju na tome da je istraga njihova pa oni traže sve materijale od USKOK-a.

Nitko se ne pita, a zašto EPPO nije prije USKOK-a krenuo u akciju pa sve ove priče ne bi bilo. Jer, predmet je očito bio zreo s obzirom da je EPPO po saznanju za USKOK-ovu akciju tri sata kasnije uletio s neuobičajeno opširnim priopćenjem o tome da su oni pokrenuli istragu. Ako su tek u petak pokrenuli istragu, a što je onda bilo sve to što su radili od srpnja? "Preliminarna istraga" je pojam koji ni unutarnji Poslovnik Ureda europskog javnog tužitelja ne poznaje već samo istragu. EPPO je očito za potrebe ovog slučaja kreirao pojam "preliminarne istrage" kako bi imali tobožnji izgovor zašto DORH nisu izvijestili još od srpnja, jer bi o istrazi bili dužni izvijestiti. Zašto barem u petak ujutro prije nego su istrčali s priopćenjem nisu u duhu lojalne suradnje razmijenili informacije s USKOK-om kako bi izbjegli ovo čemu svjedočimo.

Tko od svekolikih objava ima koristi, osim EPPO-a i trojice Petrača!? Ako su četiri mjeseca mogli šutjeti bez da i USKOK-u kažu na čemu rade, nisu li onda mogli još pričekati s objavom onoga što imaju, nakon što se Petrači, osobito ako su oni glavni osumnjičenici, vrate u zemlju? Zar Tamara Laptoš nema povjerenje u kolege s kojima je nekoć usko surađivala ili je to "samo" posljedica dolaska Ivana Turudića na čelo DORH-a!? Smije li i ona podleći masovnoj histeriji dijela javnosti i politike nakon što je Hrvatski sabor dao povjerenje Turudiću da vodi DORH? Na koncu ako joj crv sumnje nije dao mira, nije li upravo aktualni slučaj bio idealan da međusobno povjerenje stavi na kušnju.

To više, što je ne samo po zdravoj logici nego i europskoj uredbi koja uređuje nadležnost EPPO-a to bila dužna učiniti jer nisu ugroženi interesi EU nego, kako su i sami priopćili, pričinjena je šteta proračunu RH. Zbog toga je potpuno irelevantno tko je prvi započeo istragu, tko ima više dokaza i osumnjičenika. Da je normalna, lojalna suradnja, EPPO bi odmah prepustio predmet USKOK-u ili barem kad su definitivno doznali da nema štete po interese EU, već isključivo za proračun RH. A to su znali, jer su to i napisali u svome priopćenju tri sata nakon uskočke akcije. Sada mi možemo kontemplirati je li i Turudić znao ili se samo pravi da nije znao za "preliminarnu istragu" EPPO-a, ali u svakom slučaju EPPO ga nije izvijestio, a nije njegova dužnost izvještavati EPPO o izvidima hrvatskih afera u kojima nema štete za EU. Sve i da je riječ o političkim igrama u kojima svatko igra neku svoju igru, argumenti su na strani DORH-a i Ivana Turudića koji je ispao "jači igrač", ne samo zato što će on na koncu odlučiti u čijoj će nadležnosti biti "Mikroskopi".

Hrvatskim građanima stalo je da su nam sve institucije za borbu protiv korupcije i druge vrste kriminala snažne i da imamo povjerenje u posao koji rade, bio to DORH na čelu s Ivanom Turudićem, bilo EPPO predvođen Tamarom Laptoš. Uostalom, po Zakonu o provedbi uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 iz 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a navodi se: "Odjel delegiranih europskih tužitelja djeluje u sastavu USKOK-a". Ako je nepovjerenje razlog dvostruke nadležnosti, onda netko treba otići, Ivan Turudić ako Laptoš iznese ozbiljne razloge koji su uzrok nepovjerenja, ili Tamara Laptoš ako nije u stanju objasniti zašto EPPO ne poštuje propisano načelo lojalne suradnje. EPPO i USKOK ili DORH nisu dva okorjela nogometna protivnika poput Hajduka i Dinama koji se bore za primat u državnoodvjetničkoj ligi. Trebali bi surađivati, a ne podmetati si političke klipove pod noge.

