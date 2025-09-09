Odvjetnik s 1,68 naletio na pješakinju u Zagrebu pa se odvezao. Dobio dvije godine i četiri mjeseca zatvora

Na jedinstvenu kaznu od dvije godine i četiri mjeseca zatvora, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen Lav B. (52), inače odvjetnik, kojeg je tužiteljstvo teretilo da je skrivio prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, nakon čega se udaljio s mjesta nesreće, a da ozlijeđenoj osobi nije pružio pomoć.

Prema optužnici, nesreća se dogodila 11. lipnja 2017. u 20.50, a Lav B. se teretio da je vozilom zagrebačkih oznaka upravljao vozilom dok je u krvi imao 1,68 promila alkohola. Kretao se Novom cestom u smjeru juga, a zbog alkoholiziranosti, vozačke sposobnosti su mu bile umanjene. Stoga dolaskom do kućnog broja 42 nije na vrijeme uočio pješakinju Vjeru Š. koja je prelazila cestu. Lav B. se teretio da nije na vrijeme reagirao i zakočio. Naletio je vozilom na pješakinju, a od siline udarca je Vjera Š. je bila nabačena na poklopac motora, a zatim je pala na kolnik. Bila je teško ozlijeđena te je prevezena u bolnicu gdje je od zadobivenih ozljeda preminula 26. veljače 2018.

Lav B. se teretio i da se nakon naleta na pješakinju nije zaustavio, odnosno da se udaljio s mjesta nesreće a da ozlijeđenoj pješakinji nije pružio pomoć nakon što je ozlijeđena ostala ležati na kolniku. Za to je dobio osam mjeseci zatvora, dok mu je zbog nesreće sa smrtnom posljedicom sud izrekao kaznu od dvije godine zatvora. Na koncu je osuđen na jedinstvenu kaznu od dvije godine i četiri mjeseca zatvora, a mora platiti i oko 4000 eura sudskih troškova i troškova vještačenja.