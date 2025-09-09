Večernji list
FOTO Ovdje je kamion naletio na pješakinju, preminula je na mjestu nesreće
Jutros oko 8.30 sati na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik u Zagrebu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretno vozilo i pješakinja.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Pješakinja je u nesreći izgubila život.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Policija provodi očevid, nakon čega će biti poznato više informacija o okolnostima tragedije.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
