Odvjetnik osumnjiičenog za požar Vjesnika: 'U zatvoru mu društvo čine ubojice i silovatelji'

Dvojica 18-godišnjaka, osumnjičenih za podmetanje požara u Vjesnikovom neboderu, umjesto u školskim klupama trenutačno dane provode iza rešetaka. Kako prenosi Net.hr , sud im je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no njihovi odvjetnici smatraju kako za takvu mjeru nema stvarne osnove te da bi mladići trebali biti poslani kući uz elektronički nadzor. „Sud nije naveo ni jednu okolnost iz koje proizlazi opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo“, poručio je odvjetnik jednog od osumnjičenih, Petar Barbir. O sudbini mladića uskoro će odlučivati Županijski sud u Zagrebu. Ako odobre žalbu obrane, mladići bi se mogli vratiti kući, ali uz nanogvice.

Robert Bertić, voditelj Službe za elektronički nadzor Ministarstva pravosuđa, pojasnio je koliko se često ova mjera koristi: „Mi imamo oko 200 kompleta opreme, u zadnjih godinu dana je stalno oko 20 ljudi pod elektroničkim nadzorom.“ Među njima su i maloljetnici koji su napali trojicu vršnjaka na Trgu bana Jelačića tijekom Interlibera. Odvjetnik Neven Antić, koji zastupa jednog od osumnjičenih u tom drugom slučaju, objašnjava razliku između boravka u zatvoru i kućnog pritvora: „Normalno da mu je lakše da je doma, u svom okruženju. Normalno da nije isto biti u Remetincu ili u svojoj sobi. Ograničen je u svom stanu i ne smije izvan svog stana. Ne smije napustiti prostorije, sve je povezano putem wi-fi i 5G mreže, i tako se poštuje istražni zatvor.“

Od uvođenja elektroničkog nadzora nanogvicama prije tri godine, mjea je korištena kod 88 osoba, među njima i 32 istražna zatvorenika. Trenutačno ju imaju 24 osobe. No, upozorava Bertić, neki nisu shvatili ozbiljnost mjere. "Bilo je nekoliko osoba koje se nisu pridržavale uputa rješenja sudske odluke, zbog toga im je opozvana mjera i vraćeni su u zatvor. Radi se o njih oko četvero-petero", rekao je. U slučaju nestanka struje, uređaj nastavlja raditi još dva dana. Obrana dvojice 18-godišnjaka tvrdi da su u njihovom slučaju svi uvjeti za kućni pritvor ispunjeni – riječ je o neosuđivanim, uzornim učenicima. No Barbir upozorava na uvjete u kojima se njegov branjenik trenutačno nalazi: „Društvo mu čine recidivisti, sedmero istražnih zatvorenika, uglavnom stariji od njega, optuženi su za teška kaznena djela protiv spolne slobode, pokušaj ubojstva i preprodaje droge, tako da mu društvo nije baš idealno.“

Na slučaj se osvrnuo i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović: „U tijeku je istraga koju vodi Državno odvjetništvo i policija će naravno i u toj fazi istrage provoditi one radnje koje naloži odvjetništvo.“ Do kraja tjedna očekuje se odluka Županijskog suda – hoće li mladići istražni zatvor provoditi kod kuće ili ostaju iza rešetaka.