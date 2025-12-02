Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVINARSTVO SUTRAŠNJICE

Konstruktivno novinarstvo postoji, a vrijeme je da mu se vrata još šire otvore

storyeditor/2025-12-02/PXL_021225_142806685.jpg
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/7
Autor
Nikolina Orešković
02.12.2025.
u 15:57

Među glavnim govornicima bili su Ulrik Haagerup, osnivač danskog Constructive Institutea, čiji je rad promijenio način na koji mnoge redakcije oblikuju vijesti, i Peter Bro sa Sveučilišta Južne Danske

Kako smo izgubili povjerenje ljudi da su nas prestali pratiti? Kako ćemo ih vratiti? Jesmo li pretjerali s negativnostima i crnilom? Jesu li napadački intervjui i svađe doista ono što naša publika želi? Kako vijesti mogu postati dio rješenja, a ne dio problema? Što je to konstruktivno novinarstvo, a što konstruktivne vijesti? Možemo li u Hrvatskoj primijeniti prakse koje su uspješno zaživjele u nekim drugim europskim zemljama? – pitanja su to na koja se pokušalo odgovoriti na jučerašnjoj konferenciji "Konstruktivno novinarstvo: korak prema vijestima kakve trebamo", koja se u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema & Baru održala u organizaciji Agencije za elektroničke medije i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZG), uz podršku Medijskog centra FPZG-a i Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI).

Konstruktivno novinarstvo posljednjih se godina snažno razvija u brojnim europskim redakcijama, od Njemačke do Danske i Ujedinjenog Kraljevstva, kao odgovor na sve dublji jaz između medija i publike. Za razliku od tradicionalnog pristupa, koji se često fokusira na sukob, krizu i problem, konstruktivno novinarstvo dodatno istražuje kontekst i rješenja, potičući dijalog i razumijevanje. Uvodne govore održali su predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević, a konferenciju su službeno otvorili profesorica Petra Kovačević i zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije Robert Tomljenović.

P. Kovačević istaknula je kako je ključna poruka konferencije da novinarstvo nije tek posao, nego poziv. – To je ono što sam ja osjećala dok smo zajedno organizirali ovu konferenciju i na to želimo podsjetiti sve. Novinarstvo je odgovornost, ali i izvor ogromnog zadovoljstva kada ga možeš raditi kvalitetno – rekla je P. Kovačević dodajući kako konstruktivno novinarstvo njoj, već gotovo desetljeće, pruža put da posao radi kvalitetno.

– A da bi se ta poruka čula i izvan ove dvorane, zaslužan je Medijski centar Fakulteta političkih znanosti koji predstavljam, a koji čine naši mediji Global, Televizija Student i Radio Student. Ti ljudi već rade konstruktivno novinarstvo. Mi smo, dakle, krenuli, a sad je vrijeme da se ta vrata još šire otvore – naglasila je profesorica.

Da su nam mediji potrebniji više nego ikada i da trebaju biti dio odgovora na sve negativne pojave svijeta i novih tehnologija, na čvrst stisak društvenih mreža i algoritama, na bujanje dezinformacija, na porast mentalnih problema, nasilja i polarizacije u društvu, istaknuo je pak Tomljenović.

– Kada smo počeli pripremati ovu konferenciju, bio sam skeptičan oko odaziva, no to što se okupilo ovoliko ljudi, od vodećih novinara i urednika hrvatskih medija, velikih novinarskih imena, novinara mlade generacije i budućih novinara, potvrđuje da nam je ovo potrebno – istaknuo je Tomljenović.

Konferencija je u metropoli okupila vodeće europske autore i praktičare konstruktivnog pristupa. Među glavnim govornicima bili su Ulrik Haagerup, osnivač danskog Constructive Institutea, čiji je rad promijenio način na koji mnoge redakcije oblikuju vijesti, i Peter Bro sa Sveučilišta Južne Danske, čiji istraživački rad obuhvaća teme povjerenja, odgovornosti i inovacija u medijima.

– Publika je sita senzacionalizma i pristranosti prema negativnosti u vijestima, ali mediji još uvijek mogu promijeniti smjer i na taj način bolje služiti našim demokracijama. Ne trebamo slijediti već utabane puteve, možemo skrenuti, a i dalje biti "watchdog" i kritični, ali publici dati cjelovitu priču, a ne samo polovinu slike – istaknuo je Haagerup.

Današnji program je, među ostalim, obuhvatio i panele o transformaciji redakcija koje uvode inovativne modele izvještavanja te stanju medija u Hrvatskoj i Europi. A u diskusiji o tome je li konstruktivno novinarstvo ideal ili potreba sudjelovao je i Dario Markas, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista.

Sutra su pak na rasporedu dvije specijalizirane radionice namijenjene novinarima i urednicima koji žele primijeniti konstruktivne prakse u vlastitim redakcijama. Prva, "Masterclass konstruktivnog novinarstva" namijenjena je urednicima i novinarima koji žele uvesti konstruktivne pristupe u redakcijsku praksu, dok je druga "Workshop on Solutions Journalism" fokusirana na metodologiju novinarstva usmjerenog na rješenja i primjenu u domaćem medijskom kontekstu. Obje radionice ponudit će konkretne alate i postupke koji se mogu odmah primijeniti u svakodnevnom radu.

Događaj se održava u sklopu mjere "Uspostava sustava provjere točnosti informacija" iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, čiji su nositelji Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no broj mjesta je ograničen pa su potrebne prijave, koje se podnose putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama organizatora.
Ključne riječi
konferencija Zagreb Ulrik Haagerup konstruktivno novinarstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

START KOD HOTELA ZVONAR

Ovogodišnji Zagreb Advent Run donosi nekoliko promjena: Vesela utrka po prvi put će se prenositi uživo

Ove će se godine, umjesto jedne kao prethodnih godina, moći trčati dvije trase. Sudionici će prilikom prijave moći birati između dionica od pet ili deset kilometara. Oni koji radije ostaju kod kuće moći će trkače bodriti ispred malih ekrana, jer će, kako ponosno najavljuju organizatori, ovo biti prva ovakva utrka koja će se prenositi uživo. Do sada je u ovoj utrci sudjelovalo više od 25.000 kostimiranih sudionika koji su u Zagreb stigli iz različitih dijelova svijeta, pridonoseći tako promicanju rekreacije, jednakosti i posebne brige o zdravlju u predblagdansko vrijeme.

Učitaj još

Kupnja