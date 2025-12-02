Konstruktivno novinarstvo postoji, a vrijeme je da mu se vrata još šire otvore

Kako smo izgubili povjerenje ljudi da su nas prestali pratiti? Kako ćemo ih vratiti? Jesmo li pretjerali s negativnostima i crnilom? Jesu li napadački intervjui i svađe doista ono što naša publika želi? Kako vijesti mogu postati dio rješenja, a ne dio problema? Što je to konstruktivno novinarstvo, a što konstruktivne vijesti? Možemo li u Hrvatskoj primijeniti prakse koje su uspješno zaživjele u nekim drugim europskim zemljama? – pitanja su to na koja se pokušalo odgovoriti na jučerašnjoj konferenciji "Konstruktivno novinarstvo: korak prema vijestima kakve trebamo", koja se u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema & Baru održala u organizaciji Agencije za elektroničke medije i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZG), uz podršku Medijskog centra FPZG-a i Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI).

Konstruktivno novinarstvo posljednjih se godina snažno razvija u brojnim europskim redakcijama, od Njemačke do Danske i Ujedinjenog Kraljevstva, kao odgovor na sve dublji jaz između medija i publike. Za razliku od tradicionalnog pristupa, koji se često fokusira na sukob, krizu i problem, konstruktivno novinarstvo dodatno istražuje kontekst i rješenja, potičući dijalog i razumijevanje. Uvodne govore održali su predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević, a konferenciju su službeno otvorili profesorica Petra Kovačević i zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije Robert Tomljenović.

P. Kovačević istaknula je kako je ključna poruka konferencije da novinarstvo nije tek posao, nego poziv. – To je ono što sam ja osjećala dok smo zajedno organizirali ovu konferenciju i na to želimo podsjetiti sve. Novinarstvo je odgovornost, ali i izvor ogromnog zadovoljstva kada ga možeš raditi kvalitetno – rekla je P. Kovačević dodajući kako konstruktivno novinarstvo njoj, već gotovo desetljeće, pruža put da posao radi kvalitetno.

– A da bi se ta poruka čula i izvan ove dvorane, zaslužan je Medijski centar Fakulteta političkih znanosti koji predstavljam, a koji čine naši mediji Global, Televizija Student i Radio Student. Ti ljudi već rade konstruktivno novinarstvo. Mi smo, dakle, krenuli, a sad je vrijeme da se ta vrata još šire otvore – naglasila je profesorica.

Da su nam mediji potrebniji više nego ikada i da trebaju biti dio odgovora na sve negativne pojave svijeta i novih tehnologija, na čvrst stisak društvenih mreža i algoritama, na bujanje dezinformacija, na porast mentalnih problema, nasilja i polarizacije u društvu, istaknuo je pak Tomljenović.

– Kada smo počeli pripremati ovu konferenciju, bio sam skeptičan oko odaziva, no to što se okupilo ovoliko ljudi, od vodećih novinara i urednika hrvatskih medija, velikih novinarskih imena, novinara mlade generacije i budućih novinara, potvrđuje da nam je ovo potrebno – istaknuo je Tomljenović.

Konferencija je u metropoli okupila vodeće europske autore i praktičare konstruktivnog pristupa. Među glavnim govornicima bili su Ulrik Haagerup, osnivač danskog Constructive Institutea, čiji je rad promijenio način na koji mnoge redakcije oblikuju vijesti, i Peter Bro sa Sveučilišta Južne Danske, čiji istraživački rad obuhvaća teme povjerenja, odgovornosti i inovacija u medijima.

– Publika je sita senzacionalizma i pristranosti prema negativnosti u vijestima, ali mediji još uvijek mogu promijeniti smjer i na taj način bolje služiti našim demokracijama. Ne trebamo slijediti već utabane puteve, možemo skrenuti, a i dalje biti "watchdog" i kritični, ali publici dati cjelovitu priču, a ne samo polovinu slike – istaknuo je Haagerup.

Današnji program je, među ostalim, obuhvatio i panele o transformaciji redakcija koje uvode inovativne modele izvještavanja te stanju medija u Hrvatskoj i Europi. A u diskusiji o tome je li konstruktivno novinarstvo ideal ili potreba sudjelovao je i Dario Markas, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista.

Sutra su pak na rasporedu dvije specijalizirane radionice namijenjene novinarima i urednicima koji žele primijeniti konstruktivne prakse u vlastitim redakcijama. Prva, "Masterclass konstruktivnog novinarstva" namijenjena je urednicima i novinarima koji žele uvesti konstruktivne pristupe u redakcijsku praksu, dok je druga "Workshop on Solutions Journalism" fokusirana na metodologiju novinarstva usmjerenog na rješenja i primjenu u domaćem medijskom kontekstu. Obje radionice ponudit će konkretne alate i postupke koji se mogu odmah primijeniti u svakodnevnom radu.

Događaj se održava u sklopu mjere "Uspostava sustava provjere točnosti informacija" iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, čiji su nositelji Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no broj mjesta je ograničen pa su potrebne prijave, koje se podnose putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama organizatora.