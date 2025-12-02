Dok se raspravlja o tehnici rušenja, u podrumu Vjesnika stoji 20.000 litara lož-ulja

Pristiglo je desetak informativnih ponuda projektanata i izvođača radova na uklanjanju Vjesnika, dio ih je za mehaničko, a dio za rušenje miniranjem. Objasnio je tako jučer ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić pa dodao da "iako se protežira da se neboder ukloni miniranjem, to nije definitivna odluka".

– Mi ćemo ovih dana još jednom proći kroz te ponude, obavit ćemo razgovor sa stručnjacima, statičarima, kako bismo se odredili prema jednoj od metoda. Ove informativne ponude poslužile su nam kao temelj da možemo ući u proces javne nabave te izabrati i projektanta i izvođača – rekao je Bačić. Mogućnost i pristup u uklanjanju, dodao je, temelji se na modelu projektiranja i uklanjanja u isto vrijeme s istim izvođačem.

– Taj ćemo model još jednom razmotriti ovih dana, nakon čega bismo onda počeli pregovarački proces i izabrali izvođača koji bi rušio prema onom modelu koji mi budemo preferirali, nakon što provedemo još dodatne rasprave i razgovore sa svim stručnim ljudima u Hrvatskoj koji nam mogu dati potporu u donošenju same odluke – rekao je Bačić. Sam rok za projektiranje načina rušenja je minimalno 21 dan, odnosno tri do četiri tjedna, što znači da se uklanjanje Vjesnika vrlo vjerojatno ipak neće dogoditi ovog mjeseca. Bačić je poručio da će se posebna pozornost posvetiti sigurnosti građana i izvođača jer je objekt visok, s narušenom statikom i predstavlja opasnost.

– Najvažnije nam je taj posao odraditi na siguran, kvalitetan način, a važna je i dinamika jer ovakav neboder otežava promet u dijelu grada. Nesiguran je, važno ga je što prije ukloniti, ali ne smijemo ići nauštrb sigurnosti i brzati s odlukama – kazao je Bačić.

A prije samog rušenja, pogotovo bude li riječ o miniranju, iz nebodera se mora ukloniti sve što bi samo rušenje moglo ometati. Kao što je, primjerice, oko 20 tisuća litara lož-ulja koje se nalazi u podrumu objekta. Da je otprilike ta količina ondje, potvrdili su nam u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zagreba, u kojoj nam kažu da se lož-ulje koristilo za grijanje nebodera. Budući da na višim katovima zgrade nije bilo nikoga osim radija Laganini, koji se, realno, mogao grijati i na struju, pitanje je koliko dugo tih 20 tisuća litara uopće stoji u podrumu. Vatrogasci su i pri gašenju posebno bili oprezni jer su znali što se nalazi na samom dnu zgrade.

Vratit ćemo se sad još malo na samo rušenje objekta koji je izgorio prije dva tjedna, a oko kojeg se promet koliko-toliko normalizirao nakon što je napravljena premosnica na zelenoj površini koja vozilima sad ipak omogućuje odlazak sa zapada prema istočnom dijelu grada Slavonskom. I građevinska je inspekcija bila na terenu te je kod objekta postavila znak da je zgrada opasna, što su sami statičari zaključili već nekoliko dana nakon samog požara. Podsjetimo, oni su objasnili da joj jednostavno spasa nema jer armirani beton nije izdržao više od tisuću celzijevaca, na koliko je neboder gorio satima.

Stručnjaci s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta nedavno su za Večernji objasnili da bi, bude li se Vjesnik rušio miniranjem, sve moglo biti gotovo u 15-ak sekundi, naravno s dobro i detaljno pripremljenim projektom rušenja. A zgrada bi se uklanjala tako da joj se "odrežu noge", odnosno od nekoliko desetaka do nekoliko stotina kilograma eksploziva postavilo bi se u bušotine koje bi se napravile na samom objektu. •