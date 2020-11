Odvjetnik Miljević: Plenković je do nedavno bio finiji od Milanovića, ali sad je i on skinuo rukavice

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u novoj emisiji "Nedjeljom u 2" i govorio o presudi Ive Sanadera, svojim najtežim slučajevima, ali i o odnosu između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Za pravdu kaže da je nema, donosi HRT. Miljević se osvrnuo na presudu HDZ-u i Ivi Sanaderu.

- Ako imamo situaciju da je prva presuda donesena u ožujku 2014., a sada je donesena druga koja je također nepravomoćna, ona je po strukturi jednaka onoj prvoj - smatra.



Na pitanje koliko bi moglo trajati ovo suđenje do pravomoćne presude, kaže da to nitko ne zna. Za prethodne presude Ivi Sanaderu, kaže da nisu imale elementarnu logiku i bilo mu je jasno da ne mogu opstati. Na pitanje hoće li posljednja presuda Sanaderu postati nepravomoćna, Miljević je rekao "da u našem pravosuđu to ne zna nitko".



- Ljude više zanima odgovornost pravne osobe, tu smo se raznih stvari naslušali (...) govori se o kolektivnoj odgovornosti, a nje u kaznenom pravu nema (...) Odgovornost po kojoj odgovaraju pravne osobe u kaznenom postupku je nedavno uvedena, prije 15, 20 godina (...) Pravna osoba ne može odgovarati jer je suština krivičnog postupka u krivnji, a krivnja je subjektivni odnos čovjeka. Pravna osoba ne može imati taj subjektivni odnos, ne može imati krivnju - dodao je. - Ivo Sanader je bio izvanserijski političar, daleko iznad našeg uobičajenog prosjeka. Njega je bilo i lijepo vidjeti, rekao je.

Za stanje u našem pravosuđu kaže da bi volio da se pravosuđe reformira i da se pravosudni postupak drugačije odvija. Volio bi da su rokovi mogu biti instruktivne naravi, da zaista postoje i ih se ljudi pridržavaju kao orijentacijskog kriterija.

Zamoljen da komentira odnos premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, rekao je kako on nastoji izbjegavati sve osim prava, ali živo prati sve to i uživa u tome što njih dvojica rade. Kazao je i da bi njih dvojica morali snositi potpunu odgovornost za javno izrečenu riječ.

Kaže da je Plenković do prije tjedan dana bio "finiji od Milanovića, sada mu se opasno približava, i on je skinuo rukavice".

- To što ja uživam, ja se smijem kao idiot po 2 sata nakon što ih čujem. Kada bi apstrahirao da je Milanović predsjednik republike, ja bi bio njegov fan - dodao je.

Miljević je govorio o posebnim dokaznim radnjama, riječ je o ograničavanju ustavnih prava, no one se i provode jer se drugačije nije moglo. Smatra da se mora ići na produljenje ili proširenje posebnih dokaznih radnji jer se tada moraju pisati sažeci.

- Predsjednik i premijer moraju znati to da se vodi značajan predmet, ali o sadržaju radnje ne smiju znati ništa, to je tajna, smatra.

Govorio je i o svojem klijentu Zdravku Mamiću te je rekao da je Mamić do 7 dana prije presude uvjeravan da će biti oslobođen, a Miljević je obranu preuzeo u njegovoj drugoj, daleko opsežnijoj optužnici.



- Zdravko Mamić je vulkan. Zdravko Mamić je najfinija osoba 29 dana u mjesecu, a onda 30. dan u mjesecu će vas izvrijeđati tako da, ako držite do sebe, više s njim ne možete komunicirati - rekao je Miljević.