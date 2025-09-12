Beba umrla od zatajenje disanja nakon teških opeklina. Odvjetnik majke: 'Nije to nešto što je ona namjerno napravila'

Protiv roditelja dvogodišnje djevojčice koja je u četvrtak preminula u bolnici u Slavonskom Brodu podnesena je kaznena prijava te su privedeni na ispitivanje. Sumnjiči ih se da nisu na vrijeme zbrinuli dijete koje je, prema neslužbenim informacijama portala Dnevnik.hr, preminulo od teških opeklina koje su uzrokovale zatajenje disanja i smrt. U sklopu istrage ispitani su i baka i djed djevojčice kako bi se utvrdili svi detalji koji su prethodili tragičnom ishodu. Nakon ispitivanja, Županijsko državno odvjetništvo odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora, o čemu će potom konačnu odluku donijeti sudac istrage.

Nakon ispitivanja majke, njezin odvjetnik Zoran Mataić izjavio je kako je njegova klijentica u iznimno teškom psihičkom stanju. "Ovo je strašna tragedija. Nije to nešto što je ona namjerno napravila, ona je u strašnom šoku", kazao je Mataić. Pojasnio je kako roditelji nisu postupili iz zle namjere, već su vjerovali da posljedice ozljeda mogu sanirati na drugi način. "Roditelji su jednostavno vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu ukloniti posljedice", zaključio je odvjetnik, sugerirajući da su se možda okrenuli alternativnim metodama umjesto da su zatražili hitnu medicinsku pomoć za svoje dijete.

Preminula djevojčica nije bila jedino dijete u obitelji; roditelji imaju još troje djece o čijoj se sudbini odmah moralo odlučivati. Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad potvrdili su kako obitelj do sada nije bila u njihovom sustavu te im nije bila poznata od ranije. "Odmah po saznanju za ovaj događaj poduzete su mjere za zaštitu prava i dobrobiti ostale djece kojoj je osigurana odgovarajuća skrb izvan obitelji", poručili su iz Zavoda, potvrdivši da su ostala djeca zbrinuta i na sigurnom dok se ne utvrde sve okolnosti ovog tragičnog slučaja.

Majka je ispitana u Županijskom državnom odvjetništvu, a ispitivanje oca je u tijeku, prenosi Dnevnik.hr.