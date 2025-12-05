Orban udara po Bruxellesu: 'Rat bi se mogao preliti na Europu'

Rat u Ukrajini, poručio je u petak mađarski premijer Viktor Orban, mogao bi u sljedećim danima ili opasno približiti Europu sukobu ili pak ući u mirniju fazu. Govorio je to osvrćući se na najavljene razgovore između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koje Budimpešta smatra ključnima za daljnji razvoj krize. “Ako važni pregovori između SAD-a i Rusije budu uspješni, žar rata će se smiriti i narod Mađarske će moći lakše disati”, istaknuo je Orban, upozorivši da u suprotnom ostaje realna opasnost širenja borbi.

“Ako prevlada volja onih u Europi koji misle da rat treba nastaviti i riješiti na bojnom polju, prijetnja će rasti”, nadodao je prema navodima mađarskih medija. U svom nastupu Orban je još jednom ponovio stav da, kako kaže, “oni koji imaju moć – pregovaraju, a oni koji je nemaju – samo pričaju”.

Mađarski premijer također je zaprijetio da će Budimpešta pokrenuti pravni postupak protiv Europske komisije ako, tvrdi, Bruxelles pokuša preskočiti mađarski veto na sankcije vezane uz rusku naftu i plin, piše Fenix Magazin. „Bruxelles je krivo bacio kockice kada je odlučio zabraniti kupnju ruske nafte i plina, isključujući Mađarsku i Slovačku. Europska komisija je zaobišla naš veto i to je nezakonito“, rekao je Orbán za Radio Kossuth. Dodao je i da je riječ o postupku koji smatra neprihvatljivim: „To je jasno kršenje vladavine prava“.

Osvrćući se na rasprave unutar EU, Orban je ustvrdio da će njemački kancelar Friedrich Merz i čelnici u Bruxellesu pokušati nagovoriti belgijskog premijera Barta de Wevera da pristane na korištenje zamrznute ruske imovine za financiranje ukrajinske obrane. Prema Orbanovim riječima, Belgija se nalazi u „posebnoj situaciji“ jer raspolaže znatnim iznosom ruske imovine pod sankcijama, dok europski lideri, kako kaže, stvaraju privid da rat „europske građane ne košta ni lipe“.

„A sada se ispostavilo da Belgijanci ne žele riskirati, jer bi u slučaju gubitka međunarodnih sporova morali platiti Rusiji i tako biti ekonomski uništeni“, upozorio je. Njemački kancelar Merz, prema najavama, danas bi u Bruxellesu trebao održati razgovore s De Weverom te predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a u fokusu bi, prema ranijim napisima njemačkih medija, trebala biti upravo budućnost zamrznute ruske imovine.