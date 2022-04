Jučer je u dvorani Europskog doma Zagreb održana konferencija „Budućnost umjetne inteligencije u Hrvatskoj i Europskoj Uniji" u organizaciji Akademske zajednice "Ante Starčević" GO HDZ-a Grada Zagreba.



Konferenciju su otvorili: Mislav Herman, predsjednik GO HDZ-a Zagreb, Marko Pavić, saborski zastupnik i tajnik GO HDZ-a Zagreb, Ante Barišić, predsjednik Akademke zajednice "Ante Starčević" GO HDZ-a Zagreb i Jasminka Petra Petter ispred Europskog doma Zagreb.



Cilj konferencije je bio istaknuti značaj umjetne inteligencije u razvoju tehnologije, napretka gospodarstva i poboljšanja kvalitete života te potaknuti jačanje međusobne suradnje i izgradnje odnosa među dionicima na tom polju ljudskog djelovanja.



- Mi možemo prepoznati umjetnu inteligenciju kao jedan od temeljnih elemenata razvoja društva. Dakle, dio toga je prepoznat u nekim zemljama kroz strategije pametne specijalizacije i kroz neke druge projekte, to je nova industrijska revolucija na koju se treba kladiti, poručio je panelist i član Izvršnog odbora Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti Ratko Mutavdžić.



Sudionici panela bili su zastupnik u Europskom parlamentu i potpredsjednik Odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu Karlo Ressler, posebna savjetnica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ivana Vukov, predsjednik Udruge CroAI Mislav Malenicu, član Izvršnog odbora Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP ICT) Ratko Mutavdžić, moderatorica panela Milly Doolan, voditeljica javnih politika Udruge CroAI te Dejan Iličić s primjerom iz prakse, AI Centar Lipik.



Direktor Edukacijskog centra umjetne inteligencije, Dejan Iličić iz Lipika u svom govoru istaknuo je važnost rada samog centra za koji vlada veliki interes posebice za osposobljavanje polaznika koji dolaze iz cijele Hrvatske.

- Ključna stvar koja se događa kad razmišljamo o umjetnoj inteligenciji je to da kako će ona sad doprinijeti da mi svi na svijetu imamo bolju uslugu, bolje živimo i sl. Međutim, ono što pokazuju nekakve projekcije je da će ona produbiti jaz između onih koji su razvijeniji i onih koji ulažu u to, te onih koji zaostaju i onih koji će to kupovati. Vratimo se 30 godina u prošlost i sjetimo se koliko je Internet zapravo značajan. Možda bi bili puno hrabriji po pitanju nekih investicija, po pitanju preuzimanju nekih rizika i sl. Po meni je to sad, isti taj trenutak. Znači hoćemo li sjediti sa strane i čekati, na kraju kupovati tehnologiju i biti ti koji zaostaju ili ćemo doći i reći – gle, idemo i biti pobjednici! EU je dosta troma u odnosu na Kinu i Ameriku, ali idemo mi biti ti koji su hrabri, odlučniji i koji sebi žele stvoriti neku bolju budućnost, kazao je predsjednik Udruge CroAI Mislav Malenica.

- Vidim da je točno što je rekao Stephen Hawking a to je da će umjetna inteligencija za čovječanstvo biti ili najbolja ili najgora stvar koja mu se dogodila i mislim da to jako dobro ocrtava kontekst ove naše rasprave, kontekst tolikog interesa za ovu temu ali isto tako još uvijek tako jednog velikog nerazumijevanja. Mi počinjemo koristiti i koristimo umjetnu inteligenciju u različitim primjenama, ovo su samo neke, a ono što je slično u odnosu na Internet je ta činjenica da su primjene gotovo neograničene, izjavio je Karlo Ressler prvi hrvatski EU zastupnik koji je prihvatio portfelj umjetne inteligencije te istaknuo da Europska Unija će brinuti o etičnosti u primjeni umjetne inteligencije i stvoriti zaštitne mehanizme.

- Krenula bih od samog poimanja kako koristimo digitalizaciju pa onda ponekad i digitalnu transformaciju. Što to zapravo znači? Čujemo za prebacivanje nekog podatka u digitalni format. Govorimo o digitaliziranju nekih dokumenata, nekim web stranicama, digitaliziranju nekog sadržaja. To su bili počeci. Onda smo dodali tu riječ transformacija koja se može svakako tumačiti, ali za mene ta riječ transformacija znači da osiguravamo infrastrukturu kojom možemo ponuditi ono nešto više toj osobi – " human centric solutions ". Moram se referirati na e – građanin, jer sam provela zadnje 2 godine radeći na redizajniranju sustava. Došli smo do jednog shvaćanja da usluge koje imamo u tom sustavu više ne mogu reflektirati institucije koje su te usluge napravile. Ne radi se o tome što institucije žele komunicirati građanima, radi se o tome da trebamo iznalaziti rješenja za građane. Dati im ono što će im olakšati svakodnevni život, rekla je posebna savjetnica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ivana Vukov.